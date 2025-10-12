Aerolínea en Colombia anunció qué pasajeros viajarán gratis: "100% de descuento"

Una noticia que ha generado gran revuelo y entusiasmo en el sector turismo y entre las familias colombianas ha sido la reciente confirmación de una destacada aerolínea que permitirá a un grupo de personas volar de forma gratuita en términos de su tarifa base.

Se trata de la aerolínea de bajo costo Arajet, que, aunque tiene su sede principal en República Dominicana, opera con una significativa presencia en el mercado colombiano, conectando al país con diversos destinos internacionales a través de Santo Domingo.

La compañía anunció el lanzamiento de su campaña promocional "Vamo' en familia", una iniciativa diseñada con el objetivo principal de facilitar los viajes familiares, especialmente durante las temporadas de alta demanda y a inicios del próximo año.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

El beneficio central de esta promoción es un "100 % de descuento" en la tarifa aérea base, dirigido a niños y jóvenes de hasta 16 años de edad, siempre y cuando viajen acompañados de un adulto responsable que sí abone su tiquete completo.

Esta estrategia de la aerolínea Arajet no solo busca incentivar los viajes y los reencuentros familiares, sino también posicionarse como una opción accesible para un segmento de la población que históricamente debe asumir costos considerables al planificar vacaciones o visitas a seres queridos.

Al eliminar por completo el costo de la tarifa base para los menores de 17 años (hasta los 16 cumplidos), la aerolínea reduce significativamente el presupuesto total de viaje para las familias.

¿En qué fechas aplicarán estos descuentos?

La promoción "Vamo' en familia" tiene un período de compra claramente definido. De acuerdo con el anuncio de Arajet, los interesados deben adquirir los tiquetes dentro de un lapso limitado, generalmente una semana, en el mes de diciembre de 2025.

Sin embargo, la ventana para viajar es mucho más amplia, abarcando desde mediados de enero de 2026 hasta finales de septiembre de 2026. Este amplio rango de fechas cubre gran parte del próximo año, excluyendo únicamente el último trimestre.

Para poder acceder a este importante beneficio, los usuarios deben utilizar un código promocional específico al momento de realizar la compra en la plataforma en línea de la aerolínea.

El código, identificado como "VamoEnFam", debe ingresarse al añadir a los menores correspondientes en la reserva. El sistema de la aerolínea aplicará automáticamente la bonificación total a la tarifa base de los pasajeros que cumplan con la edad máxima establecida.