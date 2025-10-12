CANAL RCN
Economía

Aerolínea en Colombia anunció qué pasajeros viajarán gratis: "100% de descuento"

Conozca los requisitos que debe cumplir para poder acceder a este beneficio.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
10:35 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una noticia que ha generado gran revuelo y entusiasmo en el sector turismo y entre las familias colombianas ha sido la reciente confirmación de una destacada aerolínea que permitirá a un grupo de personas volar de forma gratuita en términos de su tarifa base.

Se trata de la aerolínea de bajo costo Arajet, que, aunque tiene su sede principal en República Dominicana, opera con una significativa presencia en el mercado colombiano, conectando al país con diversos destinos internacionales a través de Santo Domingo.

Alianza entre aerolínea y empresa de telefonía ofrece descuentos de hasta el 35% en tiquetes
RELACIONADO

Alianza entre aerolínea y empresa de telefonía ofrece descuentos de hasta el 35% en tiquetes

La compañía anunció el lanzamiento de su campaña promocional "Vamo' en familia", una iniciativa diseñada con el objetivo principal de facilitar los viajes familiares, especialmente durante las temporadas de alta demanda y a inicios del próximo año.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

El beneficio central de esta promoción es un "100 % de descuento" en la tarifa aérea base, dirigido a niños y jóvenes de hasta 16 años de edad, siempre y cuando viajen acompañados de un adulto responsable que sí abone su tiquete completo.

Esta estrategia de la aerolínea Arajet no solo busca incentivar los viajes y los reencuentros familiares, sino también posicionarse como una opción accesible para un segmento de la población que históricamente debe asumir costos considerables al planificar vacaciones o visitas a seres queridos.

Al eliminar por completo el costo de la tarifa base para los menores de 17 años (hasta los 16 cumplidos), la aerolínea reduce significativamente el presupuesto total de viaje para las familias.

¿En qué fechas aplicarán estos descuentos?

La promoción "Vamo' en familia" tiene un período de compra claramente definido. De acuerdo con el anuncio de Arajet, los interesados deben adquirir los tiquetes dentro de un lapso limitado, generalmente una semana, en el mes de diciembre de 2025.

Sin embargo, la ventana para viajar es mucho más amplia, abarcando desde mediados de enero de 2026 hasta finales de septiembre de 2026. Este amplio rango de fechas cubre gran parte del próximo año, excluyendo únicamente el último trimestre.

Para poder acceder a este importante beneficio, los usuarios deben utilizar un código promocional específico al momento de realizar la compra en la plataforma en línea de la aerolínea.

El código, identificado como "VamoEnFam", debe ingresarse al añadir a los menores correspondientes en la reserva. El sistema de la aerolínea aplicará automáticamente la bonificación total a la tarifa base de los pasajeros que cumplan con la edad máxima establecida.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Registraduría Nacional de Colombia

Vigencia de la cédula digital: guía oficial para saber cuándo vence y qué hacer para renovarla

Secretaria de Movilidad

Vehículos que no necesitan licencia de conducción sufrirían dura sanción por exigente ley: esto dice

Dólar

Significativo cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 10 de diciembre de 2025: así se está cotizando

Otras Noticias

Liga BetPlay

Oficial: este es el nuevo equipo de la Liga BetPlay que ocupará el lugar de La Equidad

Fue presentado un nuevo equipo en el fútbol colombiano, que tomará el lugar de La Equidad Seguros tras más de 20 años.

Artistas

¡Reconocida influencer será mamá! Así confirmó su embarazo

La influencer reveló la ecografía y la reacción de su esposo. Estos son los detalles.

Enfermedades

Abren investigación masiva por muertes que habrían ocurrido tras la aplicación de vacunas anticovid

María Corina Machado

Descartan que la nobel de paz María Corina Machado se mantengan en el exilio tras viaje a Noruega

Antioquia

Ofrecen recompensa de hasta $100 millones por responsables de incendio en Politécnico de Medellín