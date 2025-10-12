Golpe a red criminal en Huila: capturan a cuatro presuntos integrantes de una red vinculada a las disidencias

Las autoridades lograron un nuevo golpe contra los grupos armados organizados residuales que operan en el sur del país. En el municipio de Algeciras, Huila, fueron capturados cuatro presuntos miembros de la red de apoyo a una estructura criminal vinculada a disidencias armadas.

Cayeron en Huila integrantes de la red de apoyo de las disidencias

El resultado se dio durante acciones adelantadas por tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 9, adscrito a la Novena Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Sijín del Departamento de Policía Huila y bajo órdenes judiciales emitidas por la Fiscalía General de la Nación.

Entre los capturados se encuentra alias Lapicero, señalado de ser el cabecilla de esta red de apoyo y de liderar actividades criminales como extorsiones, homicidios selectivos contra comerciantes y la presunta coordinación para la instalación de artefactos explosivos improvisados en municipios como Algeciras, Campoalegre y El Hobo, así como en la ciudad de Neiva. Junto a él fueron detenidos alias Michín, alias Junior o ‘Cuchillito’, y alias Andrés o ‘Garra’.

Según información oficial, estas personas harían parte de la red de apoyo a la Estructura Residual Iván Díaz, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño, y tendrían injerencia criminal en sectores del oriente del Huila y en zonas limítrofes con el departamento del Caquetá.

Las autoridades destacaron que esta operación debilita de forma significativa las capacidades financieras, logísticas y de coordinación criminal de esta subestructura, afectando directamente sus redes de inteligencia y apoyo operativo.

El Ejército Nacional reiteró que mantendrá las operaciones sostenidas en el departamento del Huila, con el objetivo de neutralizar a los grupos armados ilegales y garantizar la tranquilidad y seguridad de la población civil.