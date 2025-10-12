VIDEO | Impresionante persecución casi provoca aparatoso accidente en Bogotá

En las últimas horas, ocurrió una persecución que culminó con la captura de tres personas en Bogotá.

Los uniformados que se encontraban en el barrio Country le solicitaron a un carro que se detuviera. Sin embargo, hizo caso omiso y aceleró, lo cual despertó las sospechas.

Evasión de un control desencadenó en la persecución

Fue tal la situación que los ocupantes trataron atropellar a los policías. Con esto, la persecución inició. El carro no tuvo más escapatoria y quedó rodeado a pocas cuadras. Durante la requisa, se les encontró un revólver.

Las cámaras de seguridad grabaron el minuto a minuto de la persecución. El vehículo blanco aceleró y pasó por entre las calles, incluso, corriendo el riesgo de ocasionar un accidente grave. Dos motocicletas y una patrulla se encargaron de impedir que ellos se salieran con la suya.

Con respecto al momento en el que comenzó la persecución, se vio cuando la patrulla cerró el paso, esperando que el carro se detuviera. Sin embargo, los ocupantes hicieron una peligrosa maniobra para evadirlos a toda velocidad.

Víctimas de accidentes de tránsito en Bogotá

Esta clase de situaciones son las que pueden llevar a siniestros. Con corte al 30 de octubre, el Observatorio de Salud de la ciudad informó que se habían presentado 295 muertes por estos casos.

Los reportes se distribuyeron de la siguiente forma por localidades: Suba (22), Usaquén (16), Chapinero (8), Barrios Unidos (6), Engativá (23), Teusaquillo (13), Fontibón (21), Puente Aranda (19), Kennedy (22), Los Mártires (6), Santa Fe (12), Antonio Nariño (9), San Cristóbal (15), Usme (17), Ciudad Bolívar (31), Bosa (22), Rafael Uribe Uribe (11) y Barrios Unidos (6).

Por cada 100.000 habitante, 3.72 quedaron en medio de los siniestros. Con respecto a los años anteriores, así cerraron: 2024 – 665, 2023 – 629, 2022 – 630, 2021 – 508 y 2020 – 406.

La franja crítica fue de 6:00 a.m. a 8:59 a.m., en la que ocurrieron 30 muertes. Le siguieron 9:00 p.m. – 11:59 p.m., 6:00 p.m. – 8:59 p.m. y 12:00 p.m. – 2:59 p.m.