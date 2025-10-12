CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Impresionante persecución casi provoca aparatoso accidente en Bogotá

Tres personas, quienes tenían una pistola, fueron arrestadas.

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
09:31 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, ocurrió una persecución que culminó con la captura de tres personas en Bogotá.

Motos en los andenes: así puede evitar ser víctima de esta modalidad de robo en Bogotá
RELACIONADO

Motos en los andenes: así puede evitar ser víctima de esta modalidad de robo en Bogotá

Los uniformados que se encontraban en el barrio Country le solicitaron a un carro que se detuviera. Sin embargo, hizo caso omiso y aceleró, lo cual despertó las sospechas.

Evasión de un control desencadenó en la persecución

Fue tal la situación que los ocupantes trataron atropellar a los policías. Con esto, la persecución inició. El carro no tuvo más escapatoria y quedó rodeado a pocas cuadras. Durante la requisa, se les encontró un revólver.

Las cámaras de seguridad grabaron el minuto a minuto de la persecución. El vehículo blanco aceleró y pasó por entre las calles, incluso, corriendo el riesgo de ocasionar un accidente grave. Dos motocicletas y una patrulla se encargaron de impedir que ellos se salieran con la suya.

Con respecto al momento en el que comenzó la persecución, se vio cuando la patrulla cerró el paso, esperando que el carro se detuviera. Sin embargo, los ocupantes hicieron una peligrosa maniobra para evadirlos a toda velocidad.

Víctimas de accidentes de tránsito en Bogotá

Esta clase de situaciones son las que pueden llevar a siniestros. Con corte al 30 de octubre, el Observatorio de Salud de la ciudad informó que se habían presentado 295 muertes por estos casos.

Bogotá reportó cerca de 167 casos de animales afectados por el uso de pólvora en la noche de velas
RELACIONADO

Bogotá reportó cerca de 167 casos de animales afectados por el uso de pólvora en la noche de velas

Los reportes se distribuyeron de la siguiente forma por localidades: Suba (22), Usaquén (16), Chapinero (8), Barrios Unidos (6), Engativá (23), Teusaquillo (13), Fontibón (21), Puente Aranda (19), Kennedy (22), Los Mártires (6), Santa Fe (12), Antonio Nariño (9), San Cristóbal (15), Usme (17), Ciudad Bolívar (31), Bosa (22), Rafael Uribe Uribe (11) y Barrios Unidos (6).

Por cada 100.000 habitante, 3.72 quedaron en medio de los siniestros. Con respecto a los años anteriores, así cerraron: 2024 – 665, 2023 – 629, 2022 – 630, 2021 – 508 y 2020 – 406.

La franja crítica fue de 6:00 a.m. a 8:59 a.m., en la que ocurrieron 30 muertes. Le siguieron 9:00 p.m. – 11:59 p.m., 6:00 p.m. – 8:59 p.m. y 12:00 p.m. – 2:59 p.m.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

VIDEO | Pareja en moto arrojó a un gato bebé a unos matorrales en Bogotá: ¿qué pasó con él?

Inseguridad en Bogotá

Motos en los andenes: así puede evitar ser víctima de esta modalidad de robo en Bogotá

Medellín

Pequeño de 5 años fue hallado solo y pidiendo auxilio dentro de una casa en la comuna 13 de Medellín

Otras Noticias

María Corina Machado

“La violencia no prevalecerá sobre un pueblo que se levanta y resiste”: presidente del Comité del Nobel sobre Venezuela

En su discurso, envió un mensaje al pueblo venezolano y reclamó al mundo por darle la espalda a las víctimas del régimen.

Deportes Tolima

¿Quién se perfila como campeón del FPC, según la inteligencia artificial?

Conozca el equipo que se perfil como favorito para ganar el título de Liga del FPC entre Tolima y Junior de Barranquilla.

Secretaria de Movilidad

Vehículos que no necesitan licencia de conducción sufrirían dura sanción por exigente ley: esto dice

Karol G

Fundación de Karol G crea proyecto para cuidar la salud mental de niñas en el Catatumbo

Cuidado personal

¿Duerme lo suficiente? Así puede identificar su tiempo ideal de descanso