Sector asegurador atiende 66.000 reclamaciones de personas afectadas por el sismo en Colombia

En un tercer balance tras el sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) informó que, con corte al 28 de agosto de 2026, se han pagado cerca de 43.000 millones de pesos en indemnizaciones, a las personas aseguradas que se vieron afectadas durante o después del movimiento de mayor potencia, de los últimos diez años en el país.

En total, las compañías de seguros han recibido 66.370 reclamaciones, por un valor que ronda los 2,71 billones de pesos, en un momento en el que el sector “se encuentra en una nueva etapa de atención: la evaluación de los daños se ha traducido progresivamente en el pago de las indemnizaciones a los asegurados afectados”.

De hecho, los pagos realizados desde el primer balance de Fasecolda, se han multiplicado en 3,8. Las aseguradoras trabajan en acelerar el paso, debido a que, “continúan recibiendo nuevos avisos de siniestro”; lo que las obliga a adelantar “las evaluaciones necesarias para determinar las indemnizaciones correspondientes”.

Los cinco departamentos con más reclamaciones y pagos realizados a la fecha:

De acuerdo con el balance número tres de Fasecolda, se han recibido 27.101 reclamaciones, por un valor de 1,03 billones de pesos, desde el departamento del Valle del Cauca, en donde se han realizado pagos por 24.590 millones de pesos.

En Risaralda son 14.457 las reclamaciones por un valor de 999 mil millones de pesos y pagos por 12.172 millones; en Quindío, 8.226 reclamaciones por un valor de 223 mil millones de pesos y pagos por 1.936 millones; en Caldas, 3.944 reclamaciones por un valor de 151 mil millones de pesos y pagos por 2.343 millones, y en Antioquia, 4.934 reclamaciones por un valor de 91 mil millones de pesos y pagos por 317 millones.

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Fasecolda insiste en que las personas afectadas por el sismo pueden verificar su cobertura a través del Registro Único de Seguros (RUS), iniciar el proceso de reclamación sin intermediarios o la necesidad de realizar pagos adicionales y deben evitar la contratación de evaluaciones externas, debido a que es un servicio que las compañías del sector ofrecen de manera gratuita:

Aun así recuerdan que “la atención de los siniestros ha requerido la movilización de equipos técnicos, ajustadores y personal de las compañías en las zonas afectadas. Este proceso permite pasar de la recepción del aviso de siniestro a la evaluación de los daños y, cuando corresponde, al pago de las indemnizaciones”.