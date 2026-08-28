Familia de Michelle Dayana, la menor desaparecida en Antioquia, ha recibido llamadas extorsivas con pistas falsas

La angustia crece en Buriticá, Antioquia, mientras pasan las horas sin noticias de Michelle Dayana Henao Chavarría, una niña de seis años cuyo paradero se desconoce desde el pasado lunes.

La menor padece autismo, no puede hablar y además sufre de epilepsia, condiciones que hacen todavía más urgente encontrarla y garantizar que reciba la atención que necesita.

Desde que se conoció su desaparición, las autoridades desplegaron un operativo en una zona rural del municipio, especialmente en el Alto del Chocho, un sector cercano a la vivienda de la familia.

Bomberos voluntarios, habitantes de la zona, vecinos e incluso niños de la comunidad se han sumado a las labores con la esperanza de encontrar algún indicio que permita establecer dónde está Michelle. Sin embargo, después de cinco días, no se ha encontrado un rastro que permita determinar su paradero.

Familia de la menor desaparecida en Antioquia ha recibido llamadas extorsivas

En medio de la incertidumbre, los allegados a Michelle comenzaron a recibir llamadas de personas que aseguraban tener información sobre la niña y que exigían dinero a cambio de supuestos datos que podrían conducir a su ubicación.

La desesperación llevó a la familia a entregar 300.000 pesos por una de esas pistas. Pero la información resultó ser falsa.

Luz Mariela Chavarría, abuela de la menor, contó que su hija realizó el pago porque en ese momento no imaginaban que se tratara de una estafa.

¿Dónde se concentra la búsqueda?

Los equipos de emergencia y las autoridades mantienen las labores principalmente en sectores rurales cercanos a la vivienda de Michelle.

Uno de los puntos prioritarios es el Alto del Chocho, debido a su cercanía con el lugar donde reside la niña.

Los operativos se mantienen activos y los organismos que participan en la búsqueda continúan revisando diferentes áreas con el propósito de encontrar cualquier elemento que pueda aportar información sobre lo ocurrido. La instrucción es no detener las labores mientras no exista claridad sobre el paradero de la menor.

Autoridades ofrecerán una recompensa por información sobre Michelle Dayana

Ante la falta de información concreta, la Gobernación de Antioquia analiza la posibilidad de establecer una recompensa por información que permita avanzar en la investigación.

Luis Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, señaló que las autoridades no pueden abandonar la búsqueda y que se estudia esta alternativa para obtener datos que permitan esclarecer qué ocurrió con Michelle.

La intención es que la eventual recompensa ayude a que aparezcan testimonios o información verificable que conduzca a la menor.