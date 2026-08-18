¡La esperanza sigue! Más de 400 animales han sido rescatados tras el terremoto

Tras nueve días desde que ocurrió el terremoto en San José del Palmer el lunes 10 de agosto, son incontables las labores de ayuda y socorro que se han llevado a cabo en los territorios más damnificados.

Con corte a las 6:30 a.m. de este martes 18 de agosto, este el balance proporcionado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD):

Balance más reciente de la tragedia

15 departamentos afectados.

472 municipios afectados.

123.789 familias afectadas.

292.043 personas afectadas.

304 personas fallecidas.

4.548 personas heridas.

426 personas desaparecidas.

356 personas rescatadas.

134.342 viviendas averiadas.

29.554 viviendas destruidas.

5.808 edificios averiados.

267 edificios colapsados.

303 centros de salud afectados.

3.443 centros educativos afectados.

3.905 centros comunitarios afectados.

413 vías afectadas.

5 aeropuertos afectados.

86 acueductos afectados.

49 puentes vehiculares afectados.

13 puentes peatonales afectados.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) ha seguido de cerca los avances tras la tragedia y dio una esperanzadora noticia: casi 200 animales han sido rescatados en las ciudades capitales.

¿Cuántos animales han sido rescatados en las capitales?

De los 199 rescates, 147 se dieron en Cali, 31 en Manizales, 15 en Pereira y seis en Armenia. A nivel nacional, son 496 los animales que pudieron ser salvados y 1.323 se han visto afectados.

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“Muestran que la atención de una emergencia de esta magnitud también implica proteger a los animales que hacen parte de los hogares y comunidades afectadas”, consideró Asocapitales.

En medio de la situación, lo cierto es que los animales quedan afectados por quedarse sin hogar o sin dueños. A esto se suma que no tienen alimento ni agua, lo cual perjudica en gran medida su salud.