Ya hay fecha para retomar las clases en colegios del Valle del Cauca tras el sismo

Habiendo transcurrido una semana del sismo de magnitud 7,4, que generó destrozos en varias ciudades de Colombia, las autoridades locales empiezan a trabajar en la reconstrucción de sus territorios.

Es el caso de Cali y Pereira, las dos ciudades más afectadas por el movimiento registrado a primera hora del lunes, 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

Según estimaciones del alcalde de la capital del Valle del Cauca, Alejandro Eder, “la etapa de reconstrucción durará tres años y tendrá un costo de 10 billones de pesos”.

En medio de las dificultades que enfrenta su gente, el mandatario encontró una oportunidad: “La Cali que vamos a reconstruir; sin embargo, no puede ser la misma de antes del terremoto. Tiene que ser una Cali resiliente; con infraestructura moderna, incluso en los edificios que no se cayeron, pero sufrieron daños, e incluyente, pensada para nuestros jóvenes”.

¿De dónde saldrá el dinero para reconstruir Cali?: Alejandro Eder

El alcalde Eder insistió en que, necesariamente, una parte de los ingresos para reconstruir Cali tendrá que venir del Gobierno Nacional, la cooperación internacional y la banca multilateral. Sin embargo, informó al presidente Abelardo de la Espriella, que la ciudad “está lista para aportar el primer billón”.

Además, hizo un llamado a adoptar un fondo privado que ejecute sus ingresos de manera ágil e implemente sistemas de transparencia de clase mundial para garantizar un buen uso de esos recursos.

Pereira empezará a entregar ayudas a las familias y comerciantes en apuros: Mauricio Salazar

También en diálogo con Noticias RCN, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, informó que su ciudad está lista para iniciar la etapa de reconstrucción y poner en marcha un esquema de subsidios dirigidos a familias y pequeños comerciantes, afectados por el sismo:

“A las familias que perdieron su vivienda, que tuvieron que desalojar, les vamos a entregar un subsidio de arrendamiento de 500.000 pesos mensuales, inicialmente, durante tres meses; a los vendedores informales registrados en la Alcaldía les vamos a entregar un apoyo de un millón de pesos, y vamos a entregar un beneficio de hasta cinco millones de pesos para los comerciantes que registran daños menores en sus negocios, a través de la Cámara de Comercio, que realizará el censo y diagnóstico de daños”.

La reconstrucción de Pereira, al igual que la de Cali, costaría 10 billones de pesos, pero podría tomar cinco años, incluso, en un escenario en el que se cuente con todos los recursos necesarios.

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Las clases se retomarán la próxima semana en todo el Valle del Cauca: Dilian F. Toro

De otro lado, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, indicó que, no solo Cali, en todo el departamento ya se está “trabajando en la etapa de reconstrucción. Esta semana”, por ejemplo, “se van a entregar materiales de construcción en las viviendas que los necesitan de manera urgente, que son habitables, pero les falta el techo, una pared o registran afectaciones en el baño”.

En Buenaventura, además, se van a reconstruir 90 viviendas palafíticas, con materiales que va a entregar la Gobernación y un salario para quienes participen del proceso.

Y “el lunes comienzan nuevamente las clases de manera presencial en las instituciones que no registran daños y para aquellas que sí los registran, vamos a instalar albergues educativos con todo lo que se necesita, incluidas antenas Starlink”.