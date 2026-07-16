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Encuentran vivo al caballo que fue golpeado por un sujeto dentro de un caño en el Cauca

Las autoridades confirmaron el hallazgo del animal que fue golpeado por un sujeto en Puerto Tejada.

Foto: Captura pantalla IG @andreanimalidad
Foto: Captura pantalla IG @andreanimalidad

Noticias RCN

julio 16 de 2026
09:07 p. m.
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Tras un día completo de difusión de un indignante video en el que se observa a un sujeto golpear contundentemente a un caballo moribundo, dentro de un caño, las autoridades del municipio de Puerto Tejada confirmaron el hallazgo del equino con vida.

Más de 24 horas de difusión llevaron a que cientos de internautas compartieran el cartel oficial con las imágenes para dar con el presunto responsable de estas agresiones.

Por esto, la Alcaldía reveló información sobre el estado en el que se encuentra el animal y las respectivas acciones legales que se tomarán para esclarecer lo ocurrido.

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¿Cómo encontraron al caballo golpeado en Puerto Tejada?

Los hechos que, habrían ocurrido el pasado 14 de julio, desataron gran indignación por el estado en el que el animal se encontraba al caer a un caño y ser salvajemente golpeado por un presunto trabajador.

Pese a que en dicho instante no se conocía el paradero ni del animal ni del sujeto, la senadora Andrea Padilla confirmó, en las últimas horas, que el equino fue encontrado por las autoridades. Así mismo, funcionarios de la Alcaldía de Puerto Tejada indicaron que el agresor también fue identificado.

“Ahora, bajo la ley Ángel, deben proceder a hacer la aprehensión material preventiva del caballito (víctima de este caso). Iniciar el proceso policivo por maltrato animal contra el responsable (el tipo del video)”, aseguró la senadora Padilla.

Por su parte, la Alcaldía dio a conocer que el equino ya se encuentra bajo la protección de las autoridades competentes y, conforme a los resultados de la verificación de los hechos y al debido proceso, se adelantarán las acciones legales y administrativas. También, informaron que la persona involucrada se presentó voluntariamente.

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Penas contra el maltrato animal en Colombia

El que, por cualquier medio o procedimiento, con el ánimo de maltratar, cause lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, incurrirá en pena de prisión de 20 a 42 meses.

Así mismo, inhabilidad especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 15 a 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dentro de las circunstancias de agravación punitiva, que incrementan de la mitad a tres cuartas partes de la pena, se encuentra cuando la conducta se comete con sevicia, cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetren en vía o sitio público y cuando existan evidencias de daño permanente, mutilaciones o lesiones que alteren de manera irreversible la salud del animal.

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