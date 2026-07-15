CANAL RCN
Colombia

Sujeto golpeó desesperadamente a caballo que cayó a un caño en el Cauca: autoridades buscan al responsable

Las autoridades de Puerto Tejada ya se encuentran tras la búsqueda del animal y el presunto responsable.

Foto: Captura pantalla IG @andreanimalidad
Foto: Captura pantalla IG @andreanimalidad

Noticias RCN

julio 15 de 2026
05:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Hay gran indignación por un nuevo caso de presunto maltrato animal en el que un sujeto fue captado golpeando a un caballo que se encontraba rendido dentro de un canal de desagüe en, al parecer, la vía que conduce de Puerto Tejada, Cauca, hacia Cali.

Indignante: caballo fue captado cojeando al transportar pesada carreta en Santander de Quilichao
RELACIONADO

Indignante: caballo fue captado cojeando al transportar pesada carreta en Santander de Quilichao

¿Qué se sabe del caballo golpeado en Puerto Tejada?

Las imágenes, grabadas por un hombre que intentó interferir por el animal, se observa a un presunto trabajador, quien golpeó en reiteradas ocasiones al equino con una cuerda. El animal se encontraba tendido al interior del caño por lo que, al parecer, el sujeto estaba intentando levantarlo por medio de sus golpes.

Así mismo, en el clip se escucha a un sujeto hablar, quien insinúa la posibilidad de dejar descansar al caballo y que este mismo buscara la salida de aquel estanque en el que se encontraba. Pese a que el este intentó salir de las aguas, finalmente terminó cayendo nuevamente a dicho caño.

Ante la falta de respuesta del animal, el sujeto decidió golpearlo con mayor fuerza en su cabeza y hocico. En las imágenes se observa una posible carreta con llantas que, al parecer, estaba transportando palos, caña, entre otros objetos.

Por su parte, la senadora Andrea Padilla anunció que, desde la Alcaldía de Puerto Tejada, ya se está indagando sobre el paradero del caballo y su agresor. Así mismo, ya ha empezado a circular la imagen oficial con la que se busca identificar al responsable de estos hechos.

No obstante, otras versiones aseguran que el hecho se habría registrado presuntamente en el municipio de Guachené. Desde Alegato Juristas también se ha hecho un llamado a la comunidad a brindar información veraz para poder rescatar al animal y tomar acciones legales contra el responsable.

Fundación de rescate animal en Valledupar denunció amenazas y daños a sus instalaciones
RELACIONADO

Fundación de rescate animal en Valledupar denunció amenazas y daños a sus instalaciones

Caballo maltratado en Santander de Quilichao

Este caso se ha sumado a otro que recientemente consternó a la comunidad de Santander de Quilichao. Allí fue captado un caballo, con visibles lesiones en sus patas traseras, mientras intentaba arrastrar una carreta con abundante carga y un hombre encima.

“Esta historia no es aislada. Desde Alegato Juristas y líderes animalistas en Colombia recibimos constantemente denuncias de animales explotados en vehículos de tracción animal, muchas de las cuales nunca llegan a hacerse públicas. La falta de sustitución en varios municipios sigue condenando a cientos de equinos al dolor, el agotamiento y al sufrimiento diario”, aseguraron los abogados de Alegato.

Hasta el momento, se desconoce el paradero del caballo y la ubicación del hombre que también se observa en el video.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente aéreo

Accidente aéreo en Gachancipá: autoridades atienden emergencia tras caída de una avioneta

Dane

Piedad Urdinola renuncia a la dirección del DANE: su decisión se hará efectiva a partir del 21 de julio

Ministerio de la Igualdad

Contraloría alerta por contratos de Minigualdad para vincular más de 4.200 trabajadores

Otras Noticias

Inteligencia Artificial

Argentina vs. España: este sería el campeón del Mundial, según la IA

¿Quién será campeón? La inteligencia artificial analizó la final entre Argentina y España.

Mundial de fútbol

Argentina prohíbe ingreso al Mundial a deudores de cuota alimentaria

La política amplía una restricción que ya se aplica en Buenos Aires desde marzo de 2025, cuando se prohibió el ingreso de deudores alimentarios a los estadios.

Venezuela

Avior Airlines estrena ruta y amplía su conectividad entre Venezuela y Colombia

FIFA

Artistas a cargo de la clausura del Mundial 2026 en Estados Unidos: ¿de quiénes se trata?

Salud mental

Crisis emocional silenciosa: ocho de cada diez jóvenes han sentido soledad