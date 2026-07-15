Sujeto golpeó desesperadamente a caballo que cayó a un caño en el Cauca: autoridades buscan al responsable

Hay gran indignación por un nuevo caso de presunto maltrato animal en el que un sujeto fue captado golpeando a un caballo que se encontraba rendido dentro de un canal de desagüe en, al parecer, la vía que conduce de Puerto Tejada, Cauca, hacia Cali.

¿Qué se sabe del caballo golpeado en Puerto Tejada?

Las imágenes, grabadas por un hombre que intentó interferir por el animal, se observa a un presunto trabajador, quien golpeó en reiteradas ocasiones al equino con una cuerda. El animal se encontraba tendido al interior del caño por lo que, al parecer, el sujeto estaba intentando levantarlo por medio de sus golpes.

Así mismo, en el clip se escucha a un sujeto hablar, quien insinúa la posibilidad de dejar descansar al caballo y que este mismo buscara la salida de aquel estanque en el que se encontraba. Pese a que el este intentó salir de las aguas, finalmente terminó cayendo nuevamente a dicho caño.

Ante la falta de respuesta del animal, el sujeto decidió golpearlo con mayor fuerza en su cabeza y hocico. En las imágenes se observa una posible carreta con llantas que, al parecer, estaba transportando palos, caña, entre otros objetos.

Por su parte, la senadora Andrea Padilla anunció que, desde la Alcaldía de Puerto Tejada, ya se está indagando sobre el paradero del caballo y su agresor. Así mismo, ya ha empezado a circular la imagen oficial con la que se busca identificar al responsable de estos hechos.

No obstante, otras versiones aseguran que el hecho se habría registrado presuntamente en el municipio de Guachené. Desde Alegato Juristas también se ha hecho un llamado a la comunidad a brindar información veraz para poder rescatar al animal y tomar acciones legales contra el responsable.

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Caballo maltratado en Santander de Quilichao

Este caso se ha sumado a otro que recientemente consternó a la comunidad de Santander de Quilichao. Allí fue captado un caballo, con visibles lesiones en sus patas traseras, mientras intentaba arrastrar una carreta con abundante carga y un hombre encima.

“Esta historia no es aislada. Desde Alegato Juristas y líderes animalistas en Colombia recibimos constantemente denuncias de animales explotados en vehículos de tracción animal, muchas de las cuales nunca llegan a hacerse públicas. La falta de sustitución en varios municipios sigue condenando a cientos de equinos al dolor, el agotamiento y al sufrimiento diario”, aseguraron los abogados de Alegato.

Hasta el momento, se desconoce el paradero del caballo y la ubicación del hombre que también se observa en el video.