Benjamín Ortiz fue elegido presidente del CNE: estos son sus primeros anuncios

El Consejo Nacional Electoral (CNE) eligió este 16 de julio al magistrado Benjamín Ortiz como nuevo presidente de la corporación. En diálogo con Noticias RCN, el funcionario confirmó que el organismo está en la fase final del proceso de escrutinios y que las credenciales pendientes para la Cámara de Representantes serán entregadas antes de la instalación del nuevo Congreso de la República.

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Ortiz explicó que los únicos procesos que permanecían pendientes correspondían a las elecciones de la Cámara de Representantes en Chocó y Cundinamarca, así como a las circunscripciones especiales afrodescendiente e indígena.

Según indicó, estas decisiones quedaron supeditadas a la consolidación de los resultados en ambos departamentos y serán comunicadas junto con la entrega de las respectivas credenciales.

¿Por qué hubo controversia en los escrutinios de Chocó y Cundinamarca?

El nuevo presidente del CNE señaló que en ambos departamentos se presentaron desacuerdos entre los delegados de la autoridad electoral, situación que obligó a que los casos fueran resueltos por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral.

En el caso de Chocó, precisó que la Sala Plena adoptó la decisión definitiva mediante el Acuerdo 02 de 2026, tras lo cual fueron notificadas las partes y entregadas las credenciales a los representantes elegidos el pasado 14 de julio.

Para Cundinamarca, explicó que una primera ponencia no fue acogida por la mayoría de la Sala y posteriormente fue presentada una nueva propuesta por la magistrada Alba Lucía Velásquez, la cual obtuvo el respaldo mayoritario de la corporación. Esa decisión será notificada en audiencia pública programada para el 17 de julio, cuando también se entregarán las credenciales correspondientes.

¿Qué dijo Benjamín Ortiz sobre las garantías del proceso electoral?

Frente a las garantías electorales y las recientes declaraciones de actores políticos sobre la transición de gobierno, Benjamín Ortiz afirmó que el papel del Consejo Nacional Electoral es ejercer exclusivamente las competencias que le asignan la Constitución y la ley, sin pronunciarse sobre posiciones políticas.

El magistrado sostuvo que las decisiones del CNE son actos administrativos sujetos al control de legalidad por parte del Consejo de Estado. En ese sentido, recordó que cualquier ciudadano o actor político que considere que existe alguna inconformidad con los resultados de los escrutinios cuenta con los mecanismos legales para acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa y solicitar la revisión de esas decisiones.

El nuevo presidente del CNE aseguró sentirse satisfecho por haber sido elegido por la mayoría de sus compañeros magistrados para liderar la corporación durante el tiempo restante del actual periodo. Además, reiteró que el objetivo inmediato del organismo es concluir los escrutinios pendientes y entregar todas las credenciales antes de la instalación del Congreso el próximo 20 de julio.