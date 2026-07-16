Brote de diarrea explosiva por parásito en Estados Unidos se extiende a nuevos estados

Autoridades estadounidenses mantienen en seguimiento el número de casos detectados de ciclosporiasis que ya han afectado a aproximadamente 1.645 personas y que mantiene en vigilancia a otras 5.100.

Las cifras, entregadas por los CDC, han expuesto que el número de casos ha aumentado de manera significativa a diferencia de los registrados durante el mismo periodo del 2025. Según la entidad, para este año habrían aumentado seis veces más el número de afectados.

¿Qué es la ciclosporiasis?

Esta es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora. Las personas pueden contraer la infección por medio de alimentos o comida que contengan el parásito.

Aunque expertos aseguran que esta enfermedad no compromete la vida de las personas, dicha infección causa daños en el intestino delgado que generan diarrea muy líquida con, en algunos casos, defecaciones explosivas.

Usualmente, el tiempo que transcurre entre la obtención de la infección al primer síntoma puede ser de una a dos semanas. Si esta enfermedad no se trata podría pasar de unos días a más de un mes con los síntomas.

Este parásito puede durar de 1 a 2 semanas en el ambiente después de haber sido expulsado por los infectados. De esta manera, los CDC dieron a conocer que es poco probable que haya una transmisión directa de persona a persona.

¿Cuál es el alimento posiblemente asociado a la enfermedad?

Un reciente informe, publicado por los CDC, revelaron que 400 de los casos, detectados en Michigan, Ohio, Virginia Occidental y Kentucky, podrían estar relacionados a una fuente común de la infección.

Así mismo, el Departamento Estatal de Michigan dio a conocer que, tras un reporte de más de 3.300 casos, los resultados de su investigación podrían sugerir que la lechuga o ensaladas verdes podrían ser una fuente común de la infección.

Pese a que hasta el momento se desconoce la causa exacta del alimento o ingrediente que pueda estar propagando esta infección, algunos funcionarios de salud pública dieron a conocer que prestigiosas cadenas de comida ya han eliminado, de manera voluntaria y temporalmente, algunos ingredientes como medida de precaución.