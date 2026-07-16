CANAL RCN
Salud y Bienestar

Brote de diarrea explosiva por parásito en Estados Unidos se extiende a nuevos estados

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos alertó sobre el aumento de casos a comparación del 2025.

Salud intestinal: el posbiótico hecho en Colombia que transforma el manejo metabólico
Foto: Freepik

Noticias RCN

julio 16 de 2026
04:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Autoridades estadounidenses mantienen en seguimiento el número de casos detectados de ciclosporiasis que ya han afectado a aproximadamente 1.645 personas y que mantiene en vigilancia a otras 5.100.

Las cifras, entregadas por los CDC, han expuesto que el número de casos ha aumentado de manera significativa a diferencia de los registrados durante el mismo periodo del 2025. Según la entidad, para este año habrían aumentado seis veces más el número de afectados.

Lanzan plataforma para comparar precios de medicamentos, cirugías y servicios de salud
RELACIONADO

Lanzan plataforma para comparar precios de medicamentos, cirugías y servicios de salud

¿Qué es la ciclosporiasis?

Esta es una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora. Las personas pueden contraer la infección por medio de alimentos o comida que contengan el parásito.

Aunque expertos aseguran que esta enfermedad no compromete la vida de las personas, dicha infección causa daños en el intestino delgado que generan diarrea muy líquida con, en algunos casos, defecaciones explosivas.

Usualmente, el tiempo que transcurre entre la obtención de la infección al primer síntoma puede ser de una a dos semanas. Si esta enfermedad no se trata podría pasar de unos días a más de un mes con los síntomas.

Este parásito puede durar de 1 a 2 semanas en el ambiente después de haber sido expulsado por los infectados. De esta manera, los CDC dieron a conocer que es poco probable que haya una transmisión directa de persona a persona.

Crisis emocional silenciosa: ocho de cada diez jóvenes han sentido soledad
RELACIONADO

Crisis emocional silenciosa: ocho de cada diez jóvenes han sentido soledad

¿Cuál es el alimento posiblemente asociado a la enfermedad?

Un reciente informe, publicado por los CDC, revelaron que 400 de los casos, detectados en Michigan, Ohio, Virginia Occidental y Kentucky, podrían estar relacionados a una fuente común de la infección.

Así mismo, el Departamento Estatal de Michigan dio a conocer que, tras un reporte de más de 3.300 casos, los resultados de su investigación podrían sugerir que la lechuga o ensaladas verdes podrían ser una fuente común de la infección.

Pese a que hasta el momento se desconoce la causa exacta del alimento o ingrediente que pueda estar propagando esta infección, algunos funcionarios de salud pública dieron a conocer que prestigiosas cadenas de comida ya han eliminado, de manera voluntaria y temporalmente, algunos ingredientes como medida de precaución.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medicamentos

Lanzan plataforma para comparar precios de medicamentos, cirugías y servicios de salud

Alimentos

Ingredientes colombianos: ¿por qué están tomando la delantera en el mundo de la gastronomía?

Salud mental

Crisis emocional silenciosa: ocho de cada diez jóvenes han sentido soledad

Otras Noticias

Radamel Falcao García

A Falcao le apareció una propuesta que sorprende en el mercado

Falcao no se retiraría: una inesperada opción toma fuerza. ¿Será el próximo destino del 'tigre'?

Congreso de la República

Congreso de la República confirmó que posesión presidencial puede hacerse fuera del Capitolio

Noticias RCN conoció el documento en el que el Congreso confirmó que la posesión podrá hacerse fuera del Capitolio.

Shakira

Shakira y los Ghetto Kids Uganda sorprendieron juntos por las calles del Times Square

Dólar

Dólar en Colombia sigue cayendo y toca su precio más bajo desde 2019: así cerró hoy, 16 de julio

Estados Unidos

Estudiantes y periodistas extranjeros tendrán nuevas restricciones durante su estadía en los EE. UU.