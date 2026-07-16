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Keyne Yamal, el pequeño que es viral y se roba todas las miradas durante la Copa del Mundo 2026

El pequeño ya es viral ante el mundo por su ternura y autenticidad al toparse con una cámara.

Foto: AFP
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Noticias RCN

julio 16 de 2026
08:32 p. m.
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No cabe duda de que el Mundial de Fútbol no solo se está jugando dentro de las canchas ya que el furor por este deporte ha trascendido a otros escenarios sociales y culturales en todo el mundo.

Fenómenos como Erling Halaand, quien se llevó la atención de millones, es una muestra de esto ya que usuarios manifestaron tener interés por conocer detalles de la vida del deportista sin hacer énfasis necesariamente en su recorrido deportivo.

Ahora, con las dos selecciones finalistas definidas, el mundo entero está empezando a centrar su atención en otro mediático protagonista. Esta vez, no se trata de un jugador, árbitro o mascota, sino de un especial hincha se ha robado las miradas de millones.

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¿Por qué es viral el hermano de Lamine Yamal?

Se trata del pequeño Keyne Yamal, hermano menor de Lamine Yamal, quien ya es tendencia en redes tras ser considerado como uno de los hinchas más especiales y tiernos dentro del torneo.

Y es que su fama en redes sociales no solo se ha centrado en que es el hermano del favorito de la Selección española, pues el pequeño suele ser capturado en cámara realizando divertidas acciones que conmueven a cientos.

Imágenes en las que se le observa ingresando su cabeza a un bowl de palomitas, solicitando abrazos de su hermano al terminar un juego o aprovechar los instantes en los que las cámaras de los estadios lo captan ya se han tomado el internet.

Incluso, medios internacionales ya aprovecharon sus más recientes entrevistas con el joven futbolista para preguntar sobre su relación con su pequeño hermano, quien lo apoya constantemente desde las graderías.

Según el extremo derecho, las conductas de su hermano son las mismas que realiza en casa por lo que aprovecha cada oportunidad para bromear frente a un lente.

Pero uno de los encuentros que, sin duda alguna, han catalogado al pequeño como una de las grandes figuras del Mundial fue el que tuvo con la actriz Penélope Cruz, quien incluso se acercó a saludar al menor durante la victoria de España contra Bélgica.

El momento ha despertado cientos de reacciones en internet ya que fanáticos aseguraron que el pequeño ya se consolida como la estrella española para esta edición de la Copa del Mundo.

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Speed solicita ayuda de Lamine Yamal

Por otro lado, ya es tendencia el desesperado mensaje que el famoso IShowSpeed envío a Lamine en donde le manifestó su urgencia por ver ganar a España y no a Argentina.

Su video, que ya es viral, ha despertado un amplio debate en redes por la urgencia que, al parecer, estaría agobiando a algunos de los fanáticos de Cristiano Ronaldo.

“Solo tenemos que esperar que España cumpla hermano (...) es lo único. Lamine Yamal, hermano, tienes mucho peso sobre tus hombros. Lamine Yamal, este mensaje es para ti (...) ¡Ganen! Por favor, por favor, ese es mi mensaje. Solo ve y gana, por favor, sálvame del desastre. No puedo lidiar con esto otro año si Messi vuelve a ganar el Mundial. No sé qué puedo decir, como fan de Ronaldo no puedo decir nada, sálvanos”, aseguró el hombre.

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