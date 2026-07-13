Indignante: caballo fue captado cojeando al transportar pesada carreta en Santander de Quilichao

Un nuevo caso de presunto maltrato animal ha corrido por cuenta de un desafortunado caballo, quien fue captado en las horas más recientes arrastrando, en Santander de Quilichao, una carreta llena de elementos de reciclaje y a un sujeto, quien se encontraba encima direccionando al animal.

Las imágenes ya han generado gran indignación entre la ciudadanía y varios sectores animalistas, quienes exigieron a las autoridades hacer presencia en el municipio para lograr la sustitución del animal por un automóvil eléctrico.

Caballo es captado arrastrando carga en Santander de Quilichao

Las imágenes, difundidas en redes, ponen nuevamente en tela de juicio la gran polémica a causa de los caballos, en condición de maltrato, que siguen siendo explotados en distintos municipios de Colombia.

Ante este nuevo caso, la senadora animalista Andrea Padilla se pronunció al manifestar que existe una ley que prohíbe dicha forma de explotación hacia estos animales. Así mismo, reveló detalles de su gestión para acabar con esta problemática.

“Como senadora toqué varias puertas en el gobierno saliente: Findeter y Fenoge nos copiaron y apalancaron algunos procesos de sustitución. Sin embargo, es imperativo que el gobierno nacional se meta la mano al dril, pues aún son más de 6 mil los que faltan por sustituir”, aseguró Padilla.

También, la senadora reveló que junto a su equipo se tiene costeado el proceso y se conoce de cerca cómo funciona. Sin embargo, exaltó la relevancia de la “voluntad política” y la importancia de hacer cumplir la ley que prohíbe dicha explotación.

¿En Colombia están prohibidos los vehículos de tracción animal?

Según la ley 2138 de 2021, se logró establecer la sustitución progresiva de los vehículos de tracción animal en Colombia, con el propósito de proteger a los caballos y demás animales utilizados para transportar personas o cargas.

Las alcaldías y gobernaciones deben identificar a los propietarios y trabajadores vinculados a esta actividad y crear programas para reemplazar las carretas por vehículos alternativos.

La norma otorgó un plazo máximo de cinco años para completar el proceso de sustitución. Cumplido ese periodo, se prohíbe la circulación de estos vehículos y las autoridades pueden inmovilizarlos, garantizando al mismo tiempo alternativas productivas para las familias beneficiarias y condiciones adecuadas para la entrega y protección de los animales.

Alejandro Riaño lidera proyecto para sustituir el uso de burros

La sustitución de vehículos de tracción animal ha sido un tema relevante para el empresario Alejandro Riaño, quien actualmente lidera una iniciativa, junto al Proyecto Tawala y Marce la Recicladora, para donar motos con platón a personas que todavía usan burros para transportar carga pesada.

Su labor ha sido un gran referente en medio de esta lucha, pues el humorista adoptó a dos burros que sufrieron maltrato a causa de la explotación a la que eran sometidos por parte de sus dueños.

Dentro de este proyecto también se busca concientizar a las personas, que tienen estos animales y que se lucran de esta actividad, sobre la tenencia responsable de los mismos.