Jefe habría asesinado de un disparo al diseñador Juan Sebastián Romero en su trabajo, en Bogotá

Juan Sebastián Romero, diseñador y deportista colombiano de 39 años, murió tras recibir un disparo en el pecho, al parecer, a manos de su jefe, mientras trabajaba en una bodega ubicada en Fontibón, en el occidente de Bogotá.

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Su familia denuncia que lo ocurrido no fue un accidente y exige que la Fiscalía investigue el caso como homicidio.

Diego Romero, hermano de la víctima, contó a Noticias RCN que Juan Sebastián era "un soñador, un deportista, un tipo que solo hacía el bien (…) Llevaba 10 años trabajando ahí".

¿Jefe disparó y mató a un diseñador en Bogotá?

De acuerdo con el testimonio de Diego Romero, el jefe de Juan Sebastián llevó un arma a su lugar de trabajo y durante aproximadamente 10 a 15 minutos estuvo manipulándola junto a su hermano.

Le quita el proveedor, la pone, y de repente se la apunta al pecho y le dispara.

El hermano explicó que esta información fue entregada por la fiscal del caso, quien le confirmó la existencia de un video suministrado por el abogado del implicado.

La familia denunció, además, que Juan Sebastián sufría acoso laboral por parte de Miriam, suegra del presunto responsable.

Ella les decía que tenían que trabajar así fuera bajo la lluvia, porque ella era la que les pagaba.

El diseñador había solicitado hace un año una mejora salarial o un ascenso que nunca se concretó, y recientemente había manifestado su intención de buscar otro empleo.

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¿La muerte del diseñador podría hacerse pasar como un accidente?

Diego Romero habló de su preocupación de que el caso sea clasificado como accidente. La fiscal a cargo mencionó inicialmente la posibilidad de imputar el delito de homicidio culposo, aunque evalúa también un homicidio con dolo ocasional.

No nos parece que sea un accidente cuando usted está al lado de una persona con un arma que sabe que puede hacer daño y después de 10 o 15 minutos de manipularla y apuntarle y dispararle.

Tras el disparo, el presunto responsable dejó a Juan Sebastián en una clínica y posteriormente llamó a la novia de la víctima para informarle: "Allá está Juan en tal clínica, me dicen que falleció, yo estoy con mi abogado".

La familia aún no ha recibido los resultados de la necropsia de Medicina Legal sobre las causas exactas de la muerte.

Juan Sebastián era propietario intelectual de todos sus diseños y marcas, lo que, según su hermano, podría haber generado conflictos laborales.