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Donald Trump desclasificó documentos y acusó a China de vulnerar el sistema electoral de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos publicó una serie de archivos sobre acceso chino a datos millones de ciudadanos y participación de no ciudadanos en elecciones.

Donald Trump desclasificó documentos y acusó china de vulnerar el sistema electoral de EE. UU.
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 16 de 2026
09:07 p. m.
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En las últimas horas, el presidente Donald Trump desclasificó documentos que revelarían la presunta interferencia por parte de China en las elecciones de 2020 y vulnerabilidades críticas en el sistema de votación estadounidense.

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De acuerdo con el informe de la Casa Blanca, tras las declaraciones de Trump, esta información que habría sido ocultada a la ciudadanía por agencias gubernamentales.

Durante un discurso de 27 minutos, el mandatario estadounidense presentó graves acusaciones sobre la integridad del proceso electoral, centrándose en tres aspectos: las debilidades de las máquinas de votación electrónica, el acceso de China a información personal de millones de estadounidenses, y la presunta participación de personas sin ciudadanía en el proceso electoral.

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EE. UU. acusó a china de vulnerar el sistema electoral en 2020

Los archivos desclasificados, publicados en un sitio web oficial, incluyen información sobre cómo China habría accedido a datos personales de aproximadamente 220 millones de estadounidenses.

Además, los documentos señalan que unas 278.000 personas que no son ciudadanas habrían tenido la posibilidad de emitir votos en las elecciones.

El presidente también reveló un documento de la CIA que detalla cómo el régimen de Venezuela, inicialmente bajo Hugo Chávez y posteriormente bajo Nicolás Maduro, habría desarrollado métodos para alterar resultados electorales sin dejar rastros detectables en auditorías posteriores.

Esta información forma parte del conjunto de evidencias presentadas por Trump sobre posibles vulnerabilidades en sistemas electorales.

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Donald Trump reveló debilidades en el sistema electoral de EE. UU.

Las acusaciones del mandatario se centran en las presuntas debilidades tecnológicas del sistema de votación electrónico estadounidense, que según los documentos desclasificados, habría sido vulnerable a accesos no autorizados durante el proceso electoral de 2020.

Trump denunció que agencias gubernamentales habrían tenido conocimiento de estas irregularidades y vulnerabilidades, pero habrían mantenido la información oculta al público estadounidense, generando así una controversia sobre la transparencia de las instituciones federales.

Las revelaciones incluyen análisis técnicos sobre las máquinas de votación utilizadas en el proceso electoral y evaluaciones de inteligencia sobre actividades de gobiernos extranjeros relacionadas con las elecciones estadounidenses.

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