¿Se perdería la final del Mundial? Lamine Yamal entrenó aparte y preocupa a toda España

La selección de España encendió las alarmas este jueves durante su primer entrenamiento de preparación para la final del Mundial 2026 frente a Argentina.

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El foco de atención estuvo sobre Lamine Yamal, quien no trabajó con normalidad junto al resto del grupo y realizó una sesión diferenciada, lo que despertó preocupación entre los aficionados.

El joven atacante del Barcelona, una de las grandes figuras de la Roja, fue captado por diferentes medios realizando únicamente ejercicios de estiramiento sobre una colchoneta y con una venda en el muslo de su pierna izquierda. Las imágenes rápidamente se hicieron virales y generaron dudas sobre su estado físico de cara al partido por el título.

¿Qué le pasó a Lamine Yamal?

Las molestias del extremo español se remontan al compromiso de semifinales frente a Francia. Tras la victoria 2-0, Yamal abandonó el terreno de juego con una ligera cojera, mientras que su compañero Pedro Porro terminó el encuentro con una sobrecarga muscular.

Durante la práctica de este jueves, ninguno de los dos futbolistas se ejercitó con el resto del plantel. En el caso de Yamal, se le observó evitando esfuerzos de alta intensidad y realizando únicamente movimientos suaves bajo la supervisión del cuerpo médico.

Aunque el delantero no ha tenido el Mundial esperado en cuanto a cifras, con apenas un gol y ninguna asistencia, sigue siendo una de las principales armas ofensivas del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

La Federación Española transmite tranquilidad

Pese a las imágenes que preocuparon a los hinchas, desde la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) enviaron un mensaje de calma.

La intención del cuerpo técnico es que tanto Lamine Yamal como Pedro Porro puedan reincorporarse al entrenamiento grupal este viernes, siempre que la evolución física sea favorable.

España se jugará el título del Mundial ante una Argentina liderada por Lionel Messi, quien llega inspirado tras firmar dos asistencias en la remontada frente a Inglaterra y liderar la carrera por la Bota de Oro con ocho goles.

Por ahora, todo apunta a que las molestias de Yamal no revisten gravedad, aunque su evolución será seguida muy de cerca en las próximas horas. La presencia del joven talento en la gran final dependerá de cómo responda durante los entrenamientos previos al decisivo encuentro del domingo.