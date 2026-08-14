Enfermera de la cárcel de Quibdó perdió su hogar y a dos de sus hijos en el sismo de 7,4

El sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, destruyó el hogar de Norma Judith Sánchez y acabó con la vida de dos de sus hijos.

Como enfermera de la cárcel de Quibdó, está acostumbrada a cuidar de los demás, atender a quienes sufren y brindar ayuda, pero, hoy, es ella quien necesita una mano amiga.

El lunes, 10 de agosto, cuando millones de colombianos fueron sorprendidos por el sismo, lo único en lo que podía pensar era en sus cuatro hijos:

“Apenas nos subimos a la moto empezó a temblar. No habíamos avanzado ni media cuadra, pero todos se detuvieron, estaban asustados. En la que más pensaba era en la más pequeña, la niña de cinco, pero traté de calmarme diciéndome que estaba con Camilo, Keicy y Kevin. Estando ellos cuatro, juntos, pensé que iban a salir lo más rápido que pudieran de la casa”.

En medio del dolor, Norma agradece la ayuda que ha recibido Quibdó:

Contrario a lo que Norma pensaba, Juan Camilo, su hijo mayor, quedó bajo los escombros. A sus 25 años era un gran apoyo para la familia. Cuidaba de sus hermanos y aportaba a los gastos de la casa.

Pero no se fue solo. Keicy, una de las hijas de en medio, también falleció. Tenía 20 años y, hasta su último suspiro, estuvo pendiente de los más pequeños.

Al llegar a su vivienda, Norma los llamó una y otra vez, tratando de escucharlos entre los escombros. Sin embargo, nadie respondió.

Es consciente de que “lo material, poco a poco, con la ayuda de Dios, se puede ir consiguiendo, pero las vidas nadie las va a reemplazar, menos las de mis hijos”.

Norma debe afrontar el dolor, sin un hogar como refugio:

Aunque vivía en arriendo, su hogar quedó destruido, obligándola a empezar de cero, sin dos de sus hijos. Aun así, Norma no pierde la oportunidad de agradecer la ayuda que ha recibido Quibdó: “Primero que todo, tengo que darle gracias al Dios del cielo y a todas aquellas personas que han estado pendientes de nosotros, como el señor presidente y la señora primera dama”.

A su paso por la capital del departamento del Chocó, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que va a crear una gerencia especial para el departamento del Chocó y asistió al PMU, que evalúa el informe de afectaciones en la región.