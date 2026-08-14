LATAM activa vuelos adicionales hacia Armenia y Cali tras el cierre del aeropuerto de Pereira por el puente festivo

En respuesta a la contingencia operacional causada por la extensión del cierre del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, LATAM Airlines Colombia anunció el incremento temporal de sus operaciones desde y hacia las ciudades de Armenia y Cali.

La medida busca garantizar la conectividad de los usuarios durante el desarrollo del presente puente festivo, en el marco de la emergencia logística que afecta al transporte aéreo de la región del Eje Cafetero.

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La aerolínea dispuso un esquema especial de conectividad que estará vigente entre el 14 y el 17 de agosto. Esta reestructuración incluye la adición de dos vuelos diarios en la ruta Bogotá-Armenia y una frecuencia adicional en el trayecto Bogotá-Cali.

Con estos ajustes, la empresa operará un total de 9 vuelos diarios adicionales, alcanzando una oferta global de 140 frecuencias programadas para atender la demanda en ambas terminales alternativas durante el periodo de contingencia.

Por su parte, las operaciones con origen o destino en la ciudad de Pereira se mantendrán suspendidas mientras persista la inoperatividad de la terminal aérea. Desde la gerencia de la compañía informaron que se realiza un monitoreo permanente a la evolución de las condiciones técnicas y climáticas de la zona para evaluar posteriores ajustes a la red de vuelos.

Políticas de flexibilidad y autogestión

Para mitigar el impacto en los planes de viaje de los usuarios, LATAM Colombia ratificó la vigencia de sus medidas de flexibilidad tarifaria dirigidas a los pasajeros con itinerarios programados entre el 10 y el 23 de agosto de 2026 desde o hacia Pereira, Cali y Armenia.

Los clientes afectados por la suspensión de vuelos podrán acogerse a tres alternativas principales:

Cambio de fecha o vuelo: Reprogramación sin cobro de multas ni penalidades, sujeto a la disponibilidad de la misma cabina contratada originalmente.

Devolución completa: Solicitud del reembolso del valor del tiquete sin cargos adicionales.

Cambio de ruta: Ajuste del trayecto hacia destinos alternativos, condicionado a la disponibilidad de asientos.

Las directivas de la aerolínea especificaron que estas facilidades permiten la reprogramación de los pasajes por un periodo de hasta un año. Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad de viajeros para priorizar el uso de las plataformas digitales —sitio web oficial y aplicación móvil— para la autogestión de cambios, verificación del estado de los itinerarios y consulta de opciones disponibles, con el fin de evitar congestiones en los canales de atención presencial y telefónica.

LATAM Colombia reiteró que mantendrá una coordinación continua con la Aerocivil y las autoridades aeroportuarias para adaptar su operación según la evolución de la infraestructura aérea regional.