Luto en el ciclismo mundial: corredor murió atropellado en Europa, esto se sabe

El ciclismo internacional está de luto tras confirmarse el fallecimiento del joven ciclista británico Finlay Tarling, de 19 años de edad, luego de sufrir un grave accidente de tránsito durante la octava etapa de la 87.ª edición de la Volta a Portugal.

Tarling, promesa del ciclismo en pista y carretera que competía para la escuadra continental NSN Development Team, se vio involucrado en un fatal choque este viernes 14 de agosto de 2026 mientras disputaba el trayecto de 166.8 kilómetros entre las localidades de Melgaço y Fafe.

Esto se sabe de la muerte del corredor británico

De acuerdo con los reportes iniciales emitidos por medios locales portugueses y autoridades en el lugar, el choque ocurrió en la ruta de la prueba (Estrada Nacional 306, en la región de Ponte de Lima), cuando un vehículo ajeno a la caravana oficial de la carrera transitaba presuntamente en sentido contrario por la vía e impactó al corredor.

Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia de la competencia, Tarling no pudo sobrevivir a la gravedad de las lesiones sufridas. Ante el trágico acontecimiento, la organización de la carrera decidió neutralizar de inmediato la octava etapa.

Pronunciamiento oficial y reacciones

Tanto la organización de la Volta a Portugal em Bicicleta Jogos Santa Casa como la Federación Portuguesa de Ciclismo hicieron público un comunicado conjunto expresando su profundo pesar:

"Los organizadores de la Volta a Portugal em Bicicleta Jogos Santa Casa lamentan profundamente anunciar el fallecimiento del ciclista británico Finlay Tarling, del NSN Development Team, tras un grave accidente ocurrido durante la octava etapa de la carrera [...] Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia de Finlay Tarling."

Por su parte, el equipo NSN Development Team emitió una conmovedora declaración para despedir a su corredor:

"Estamos desconsolados al anunciar el fallecimiento de Finlay Tarling en la Volta a Portugal. Fin era un miembro muy querido de nuestro equipo, pero sobre todo, era un hijo, un hermano y un amigo para muchos. Lo extrañaremos profundamente."