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Pareja mexicana en Pereira desapareció tras el terremoto: su hija se aferra a la esperanza

Mariela Zapata viajará a Colombia para buscar a su papá y mamá, quienes se cree que están entre los escombros de un hotel.

Noticias RCN

agosto 14 de 2026
01:20 p. m.
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El devastador terremoto que sacudió a Colombia en las primeras horas del lunes 10 de agosto ha dejado más de 287 fallecidos, 3.975 heridos y 378 desaparecidos, según el más reciente balance de la UNGRD.

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Entre las víctimas se encuentran turistas extranjeros, incluyendo ciudadanos mexicanos que visitaban la zona cafetera del país.

La última llamada con su papá y mamá

Mario Zapata y su esposa Brenda se hospedaban en el Hotel Dibeni de Pereira cuando ocurrió la tragedia. Minutos antes del sismo, a las 7:16 a.m., Zapata había contactado a su hija en México para confirmar los vuelos de regreso.

“Le contesté que se lo checaba (los tiquetes) y entré a mi celular a ver las redes sociales. (El terremoto) fue lo primerito que me salió. Intenté comunicarme inmediatamente con él, con ella y ya desde la fecha no sabía nada”, relató Mariela Zapata, la hija de la pareja.

Desde el momento en el que perdió contacto con sus padres, la mujer activó todos los protocolos de búsqueda disponibles: “Inmediatamente lo registré en Colombia Te Busca y la Cruz Roja. Me comuniqué con la Embajada de México allá en Colombia y no están en Medicina Legal, en hospitales ni albergues”.

La familiar planea viajar a Colombia el próximo domingo 16 de agosto con sus propios medios, aferrada a la esperanza que surgió cuando equipos de rescate detectaron señales de vida bajo los escombros.

“Ojalá sean ellos”: hija vendrá a Colombia

Ojalá sean ellos y las demás personas que puedan estar con vida.

Las labores de rescate continúan en diferentes puntos de Pereira, una de las ciudades más afectadas por el sismo. Equipos especializados trabajan contrarreloj en zonas donde la destrucción ha sido considerable.

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Las autoridades mantienen operativos permanentes en hospitales, albergues y centros de acopio, mientras los equipos de búsqueda se concentran en localizar a los cientos de desaparecidos.

La cooperación internacional se ha activado, con embajadas de diversos países trabajando en la identificación y localización de sus ciudadanos. La Embajada de México en Colombia coordina esfuerzos con las autoridades locales para ubicar a los turistas mexicanos reportados como desaparecidos.

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