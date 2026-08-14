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Hasta el último adiós: Salomón se quedó sobre el ataúd de su dueña tras salvarle la vida en el terremoto

La joven nariñense quedó atrapada tras el colapso del edificio donde vivía en Cali.

Noticias RCN

agosto 14 de 2026
01:33 p. m.
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Entre las historias de dolor que ha dejado el terremoto en Cali, una escena ha conmovido profundamente a una familia: Lenny Ruiz murió protegiendo a su perro Salomón, quien logró sobrevivir entre los escombros del edificio donde ambos se encontraban.

La joven, originaria de Nariño, quedó atrapada luego de que la estructura colapsara durante el fuerte movimiento telúrico. Mientras los familiares buscaban desesperadamente señales de ella, encontraron una escena que difícilmente podrán olvidar.

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Su hermano relató que, después de abrir un espacio entre los restos de la vivienda, logró ubicar la cama de Lenny. Sin embargo, ella no estaba allí.

Comencé a meterme hacia el baño. Cuando me fui hacia el baño, encuentro a mi hermana, cogí al perrito y, cuando lo destapa, yo caí en shock.

¿Cómo logró sobrevivir el perrito que fue salvado por su dueña en Cali?

En medio de la destrucción, Lenny habría utilizado su propio cuerpo y los elementos que tenía a su alrededor para crear una especie de espacio de protección para su mascota.

Su hermano explicó que la joven consiguió formar una “cápsula” entre las estructuras, un pequeño espacio que terminó convirtiéndose en el refugio de Salomón durante las horas posteriores al derrumbe.

Lo que pasa es que hizo como una cápsula, Lenny hizo como un sistema de cápsula.

La escena fue tan fuerteque sus seres queridos tuvieron dificultades para asimilar lo que estaban viendo.

Mientras Lenny perdió la vida, Salomón permaneció con vida, protegido por ese espacio que, de acuerdo con el relato de la familia, ella habría conseguido construir para mantenerlo a salvo.

Abogada murió protegiendo a su mascota en Cali

Para sus seres queridos, Lenny no será recordada únicamente como una joven creyente, dedicada y cercana a su familia. También quedará en su memoria como una mujer que hasta sus últimos momentos pensó en proteger a su compañero de cuatro patas.

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La imagen de Salomón sobreviviendo entre los restos de lo que alguna vez fue su hogar se convirtió en un símbolo del vínculo que ambos tenían.

Dicen que los perros son los mejores amigos del ser humano y, en este caso, la historia tomó una dimensión todavía más profunda.

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