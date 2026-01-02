Abelardo de la Espriella: seguridad, economía y poder político en una carrera contra todos

En medio de un recorrido por Bogotá, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella habló con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, sobre su seguridad personal, las críticas que enfrenta, su pasado como abogado penalista y sus propuestas en seguridad, economía y política exterior.

La conversación, extensa y sin rodeos, dejó varias definiciones clave sobre cómo ve el país y cómo pretende gobernarlo.

Desde el inicio, José Manuel puso sobre la mesa un tema inevitable: el fuerte esquema de seguridad que rodea al candidato. De la Espriella respondió sin titubeos. Dijo que es el aspirante con más dificultades para moverse por las regiones porque, según él, se ha convertido en un “objetivo” para la izquierda radical y para estructuras criminales. Aseguró que, tras no prosperar las campañas de desprestigio en su contra, ahora teme que intenten “eliminarlo físicamente”, razón por la cual reforzó su protección.

Las críticas personales y profesionales ocuparon buena parte de la conversación. Jose le preguntó por las acusaciones de Claudia López, quien ha sugerido que el candidato habría lavado dinero de mafias. De la Espriella evitó referirse directamente a ella, pero defendió su trayectoria: recordó que lleva más de dos décadas ejerciendo como abogado, que no tiene sanciones penales ni disciplinarias y que, de tener problemas legales, “lo último” que haría sería lanzarse a la Presidencia.

También respondió a los señalamientos sobre el estado financiero de sus empresas. Aseguró que solo una de ellas reporta pérdidas y cuestionó que a otros candidatos, con carreras enteramente en el sector público, no se les pregunte de dónde provienen sus recursos. “Al perro más flaco se le caen las pulgas”, resumió.

El pasado como penalista y el caso Alex Saab

Uno de los puntos más sensibles fue su ejercicio como abogado penalista. De la Espriella defendió esa etapa y recordó que varios líderes históricos, en Colombia y en el mundo, también lo fueron. Según explicó, su labor consistía en actuar como auxiliar de la justicia, facilitando acuerdos cuando era posible o ejerciendo la defensa dentro de la ley.

Sobre Alex Saab, afirmó que lo conoció por asuntos civiles y penales en Colombia, que cuando surgieron los señalamientos sobre su relación con el régimen venezolano le recomendó hablar con las autoridades estadounidenses y que incluso facilitó ese contacto. Negó haberlo ayudado a evadir a la justicia y aseguró que la propia justicia determinó que, al momento de la captura de Saab, este llevaba dos años fuera de Colombia. Dijo además que declaró los honorarios recibidos y que perdió contacto con él hace seis años.

En cuanto a su relación con los hermanos Peñarredonda, cercanos a Saab, reconoció la amistad y el vínculo profesional, pero fue enfático en que no puede responder por las actuaciones de otros abogados. “Yo respondo por mí”, afirmó.

Pleitos con periodistas y la Flip

Acevedo le preguntó por las acusaciones de acoso judicial contra periodistas. De la Espriella sostuvo que el único camino que usa es el que le da la Constitución: acudir a jueces y a la Fiscalía para defender su honra y su buen nombre. Aseguró que dos periodistas han sido condenados civilmente por difamación en procesos impulsados por él y que no tiene problemas con el periodismo, sino con lo que considera “mentiras” de algunos comunicadores.

Fue especialmente crítico con la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y con su director, Jonathan Bock, a quienes calificó como actores políticos. Sin embargo, aclaró que, de llegar a la Presidencia, no perseguirá a medios ni a periodistas y que nunca ha pedido que despidan a alguien de una redacción.

Las propuestas: seguridad, coca y Estado

En el terreno programático, el candidato prometió un “plan de choque” en seguridad. Dijo que en los primeros 90 días buscará capturar o dar de baja a diez grandes cabecillas de organizaciones criminales para recuperar la moral de la Fuerza Pública. Insistió en que la coca es la base de la pirámide criminal y que, sin erradicación y fumigación, no se podrá frenar la violencia. También habló de la necesidad de retomar el control de los territorios con apoyo de Estados Unidos.

En economía, propuso una reducción del tamaño del Estado de hasta el 40 %, una lucha frontal contra la corrupción, bajar impuestos y reactivar sectores como hidrocarburos, minería, infraestructura y construcción. Planteó como meta llegar a producir hasta 1,3 millones de barriles diarios con fracking “bien hecho” y construir un millón de viviendas en cuatro años.

Venezuela y la política exterior

Sobre Venezuela, afirmó que espera una transición democrática en el corto plazo y que ese proceso convertiría al país vecino en el principal socio comercial de Colombia. Dijo que preferiría sentarse a dialogar con un nuevo liderazgo y no con figuras del actual régimen, y que el proceso debería canalizarse con apoyo de Estados Unidos.

Los pobres, los empresarios y la política tradicional

Frente a quienes dicen que solo gobierna para los ricos, respondió que su principal preocupación son los más humildes, pero que para ayudarlos hay que dar garantías a los empresarios, que son quienes generan empleo y recursos. Su apuesta, explicó, es convertir a los informales en emprendedores y empresarios.

Sobre posibles alianzas políticas, reiteró que su proyecto es una “gran alianza patriótica” en la que caben todos menos el petrismo. Dijo que hay gente “decente” en los partidos tradicionales, pero que no aceptará presiones por contratos o puestos.

Encuestas, debates y fórmula vicepresidencial

De la Espriella se mostró confiado con su posición en las encuestas, donde aparece segundo, y aseguró que su crecimiento se debe al respaldo ciudadano y, según dijo, “a la gracia de Dios”. Confirmó que participará en debates y anunció que revelará su fórmula vicepresidencial el próximo 13 de marzo, cuando se inscriba oficialmente como candidato. Dijo tener cinco nombres en mente, entre hombres y mujeres.

Finalmente, prometió que, si llega a la Presidencia, recorrerá durante cuatro años los 32 departamentos del país, despachando desde cada región con autoridades civiles y militares, y advirtió que quien no dé resultados “se va del gobierno”.

La entrevista cerró con un mensaje a quienes no lo tienen como primera opción: que voten, que lo evalúen en el gobierno y que, si cumple, se sientan representados. Y a quienes piensan distinto, les ofreció algo poco habitual en el tono de la campaña: diálogo sin ánimo de revancha. “Un liderazgo verdadero no puede ser vengativo”, concluyó.