Llega importante beneficio para los caficultores y pocos lo sabían: ¿de qué se trata?

El sector cafetero colombiano enfrenta retos permanentes relacionados con el clima, la temperatura de los cultivos y la sostenibilidad ambiental.

En ese escenario, una iniciativa de reforestación permitió la entrega de 5.000 árboles nativos a caficultores del departamento del Huila, con el objetivo de brindar sombra a las plantas de café, regular la temperatura y fortalecer la productividad del grano.

La entrega se realizó en el municipio de Garzón, beneficiando a 153 productores, como parte del programa “Juntos por el Café”, que desde 2022 trabaja en la reforestación y el acompañamiento técnico a caficultores en diferentes regiones del país.

¿En qué consiste el programa 'Juntos por el Café'?

El programa de Starbucks, una de las marcas operadas por Alsea, nació en 2022 con el respaldo del Centro de Apoyo al Caficultor en Manizales, con el propósito de acompañar a los productores mediante acciones concretas de reforestación y capacitación en prácticas agrícolas sostenibles.

Desde su creación, la iniciativa ha llegado a departamentos como Nariño, Santander y ahora al Huila.

En 2023, el programa permitió recolectar 2.000 árboles, que fueron destinados a caficultores de Santander, una región que enfrentó una fuerte sequía.

Para 2024, la cifra aumentó de manera significativa a 5.000 árboles, los cuales están siendo entregados en el Huila. De acuerdo con lo proyectado, en 2026 se prevé la entrega de 6.000 árboles adicionales en Cundinamarca y Antioquia.

¿Cuáles son los beneficios?

La entrega de árboles nativos representa un impacto directo en las condiciones de producción de los caficultores beneficiados. Estos árboles permitirán generar sombra natural sobre los cultivos, ayudando a regular la temperatura en zonas afectadas por el cambio climático y las sequías prolongadas.

Además, la reforestación contribuye a mejorar la calidad del suelo, conservar la humedad y fortalecer el equilibrio ambiental de las fincas cafeteras, lo que se traduce en mejor rendimiento y mayor calidad del grano.

Otro de los beneficios clave es el acompañamiento y la capacitación en prácticas agrícolas sostenibles, lo que fortalece el conocimiento de los productores y les permite implementar modelos de cultivo más resilientes, rentables y sostenibles en el tiempo.