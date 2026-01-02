CANAL RCN
Trump dice que habla con Cuba y confía en llegar a un acuerdo

El presidente de Estados Unidos aseguró que hay contactos con autoridades de La Habana en medio de nuevas presiones económicas y diplomáticas.

febrero 01 de 2026
06:37 p. m.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que su gobierno ha iniciado conversaciones con autoridades de Cuba y dijo creer que ese diálogo podría terminar en un acuerdo. Sus declaraciones se dan en un momento de alta tensión entre Washington y La Habana, marcado por nuevas sanciones y medidas de presión económica.

“Estamos hablando con el pueblo de Cuba, con los más altos responsables de Cuba. Ya veremos qué pasa, pero creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba”, declaró el mandatario desde su residencia en Florida, sin precisar aún el alcance ni los términos de esas conversaciones.

Más presión sobre La Habana

Las palabras de Trump llegan después de que su administración endureciera su postura frente a la isla. Estados Unidos ya suspendió el suministro de petróleo venezolano hacia Cuba y, además, firmó un decreto que contempla la imposición de aranceles a países que vendan crudo a La Habana, bajo el argumento de que el gobierno cubano representa una “amenaza excepcional”.

El presidente estadounidense fue más allá al afirmar que Cuba es una “nación en quiebra” y que su situación se ha agravado tras perder el respaldo de Venezuela, lo que, según él, deja a la isla en una posición económica especialmente frágil.

La respuesta del gobierno cubano
Desde La Habana, el gobierno cubano ha rechazado estas medidas y acusa a Washington de intentar “asfixiar” a la población. En medio de apagones, escasez de combustible y dificultades económicas, las autoridades de la isla sostienen que las sanciones agravan la crisis interna.

Incidentes con diplomáticos de EE. UU.

En paralelo, el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, denunció que durante una visita a la provincia de Trinidad fue increpado por un grupo de personas, a quienes señaló de no representar al pueblo cubano. El Departamento de Estado también reclamó a las autoridades cubanas por supuestos actos de hostigamiento contra su misión diplomática.

¿Diálogo o pulso político?

Aunque Trump se muestra optimista sobre la posibilidad de un acuerdo, analistas consideran que las diferencias entre ambos gobiernos siguen siendo profundas. Por ahora, el anuncio de conversaciones convive con un escenario de sanciones, tensión diplomática y una crisis económica que mantiene a Cuba en el centro de la presión internacional de Washington.

