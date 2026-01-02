Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 1 de febrero de 2026

La expectativa volvió a sentirse este sábado 1 de febrero entre miles de apostadores que siguieron de cerca una nueva edición del Súper Astro Luna, uno de los juegos de azar más tradicionales y populares del país.

Como ocurre cada noche, los jugadores, con la esperanza de cerrar la jornada con un premio que transformara su suerte, confiaron en la combinación de un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.

El sorteo, como todos los domingos y festivos, se realizó a las 8:30 de la noche y fue monitoreado por un delegado de Coljuegos.

¿Será que usted es uno de los participantes que pueden celebrar tras el último sorteo del Super Astro Sol? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Súper Astro Luna de hoy 1 de febrero de 2026

Una vez finalizado el sorteo correspondiente a este sábado 1 de febrero, se conoció la combinación ganadora del Súper Astro Luna, que estuvo conformada por el número XXXX.

Además, el signo zodiacal que fue favorecido por el azar durante esta noche fue XXXX.

Esta dupla fue la encargada de definir a los ganadores de la jornada nocturna, quienes ahora podrán acercarse a los puntos autorizados para validar sus tiquetes y reclamar los premios correspondientes, de acuerdo con el tipo de acierto obtenido.

¿Cómo consultar y reclamar los premios del sorteo del Super Astro Luna?

Los jugadores pueden verificar sus resultados comparando su número y signo con la combinación oficial revelada en el sorteo.

Es fundamental conservar el comprobante de juego en buen estado y revisar las fechas límite para no tener problemas con el proceso de cobro.

Además, los pagos se deben solicitar en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros.

Recuerde que el Super Astro Luna se seguirá jugando en la noche del 2 de febrero de 2026 y que el resultado se detallará aquí en el portal web de Noticias RCN.