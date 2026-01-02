CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 1 de febrero de 2026

¡Su suerte pudo haber cambiado tras el sorteo del Super Astro Luna de este 1 de febrero! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

Noticias RCN

febrero 01 de 2026
07:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La expectativa volvió a sentirse este sábado 1 de febrero entre miles de apostadores que siguieron de cerca una nueva edición del Súper Astro Luna, uno de los juegos de azar más tradicionales y populares del país.

Como ocurre cada noche, los jugadores, con la esperanza de cerrar la jornada con un premio que transformara su suerte, confiaron en la combinación de un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 31 de enero de 2026
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 31 de enero de 2026

El sorteo, como todos los domingos y festivos, se realizó a las 8:30 de la noche y fue monitoreado por un delegado de Coljuegos.

¿Será que usted es uno de los participantes que pueden celebrar tras el último sorteo del Super Astro Sol? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Súper Astro Luna de hoy 1 de febrero de 2026

Una vez finalizado el sorteo correspondiente a este sábado 1 de febrero, se conoció la combinación ganadora del Súper Astro Luna, que estuvo conformada por el número XXXX.

Además, el signo zodiacal que fue favorecido por el azar durante esta noche fue XXXX.

Esta dupla fue la encargada de definir a los ganadores de la jornada nocturna, quienes ahora podrán acercarse a los puntos autorizados para validar sus tiquetes y reclamar los premios correspondientes, de acuerdo con el tipo de acierto obtenido.

¿Cómo consultar y reclamar los premios del sorteo del Super Astro Luna?

Los jugadores pueden verificar sus resultados comparando su número y signo con la combinación oficial revelada en el sorteo.

Es fundamental conservar el comprobante de juego en buen estado y revisar las fechas límite para no tener problemas con el proceso de cobro.

Super Astro Luna HOY: número y signo zodiacal ganador del 25 de enero de 2026
RELACIONADO

Super Astro Luna HOY: número y signo zodiacal ganador del 25 de enero de 2026

Además, los pagos se deben solicitar en las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros.

Recuerde que el Super Astro Luna se seguirá jugando en la noche del 2 de febrero de 2026 y que el resultado se detallará aquí en el portal web de Noticias RCN.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estadio El Campín

Icónico negocio que acompañó a 'El Campín' por décadas cierra sus puertas por construcción del nuevo estadio

Día sin carro

Día sin Carro y Moto en Bogotá este 5 de febrero: confirman vehículos que sí pueden circular

Automovilismo

Estos son los vehículos eléctricos y de carga livianos que más se venden en Colombia

Otras Noticias

Abuso a menores

Cayó uno de los hombres más buscados en Antioquia por delitos sexuales contra mujeres y niñas: ¿quién es?

Por su paradero se ofrecían hasta $50 millones.

Donald Trump

Trump dice que habla con Cuba y confía en llegar a un acuerdo

El presidente de Estados Unidos aseguró que hay contactos con autoridades de La Habana en medio de nuevas presiones económicas y diplomáticas.

Yeison Jiménez

VIDEO: este es el fenómeno que apareció en el cielo y por el que dicen que Yeison Jiménez estuvo presente en El Campín

Cuidado personal

Impacto del estrés en la salud: ¿por qué bajan las defensas según la ciencia?

Fútbol Profesional Colombiano

Todo acordado: jugador con paso importante en la Selección Colombia llegará al FPC