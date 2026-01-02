CNE define si Iván Cepeda podrá participar en la consulta del Frente por la Vida

A poco más de un mes de las elecciones al Congreso y de las consultas interpartidistas, la agenda política se acelera y el foco está puesto en una pregunta clave: ¿podrá Iván Cepeda participar en la consulta de la izquierda prevista para el próximo 8 de marzo?

Según conoció Noticias RCN, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza el análisis jurídico sobre la viabilidad de que Cepeda, quien ya fue ganador de una consulta en octubre, pueda volver a medirse en el mecanismo que ahora se denomina Frente por la Vida, antes conocido como Pacto por la Vida.

¿Qué pasa con el aval para Cepeda?

Fuentes del alto tribunal electoral indicaron que todavía no hay una ponencia definida, debido a que continúa la recolección y revisión de pruebas para establecer si la nueva aspiración se ajusta a la normatividad vigente. La decisión estaba prevista para el próximo lunes, aunque no se descarta que el proceso pueda extenderse algunos días más.

El exregistrador delegado para lo electoral, Alfonso Portela, explicó que el CNE designó a tres magistrados para estudiar el caso y presentar una propuesta ante la sala plena. De ese análisis saldrán dos posibles escenarios: autorizar a Cepeda para participar en la consulta del 8 de marzo o, por el contrario, obligarlo a inscribirse directamente como candidato presidencial, al considerar que ya agotó la vía de las consultas.

Mientras se espera el pronunciamiento oficial, el debate sigue abierto y se convierte en una de las definiciones más importantes del panorama político, justo cuando el calendario electoral entra en su fase decisiva.