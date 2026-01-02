Cayó uno de los hombres más buscados en Antioquia por delitos sexuales contra mujeres y niñas: ¿quién es?

Uno de los nombres más visibles del cartel de los más buscados en Antioquia por delitos sexuales contra niñas y mujeres fue capturado en las últimas horas.

Se trata de Diego Alejandro Pérez Ramírez, de 28 años, quien era requerido por las autoridades judiciales por el delito de acto sexual violento agravado.

La detención se produjo fuera de Antioquia, en el municipio de Rovira, en el departamento del Tolima, a aproximadamente una hora de Ibagué, en un operativo adelantado por la Policía Nacional tras labores de inteligencia e investigación criminal.

¿Quién es el capturado por delitos sexuales contra mujeres y niñas en Antioquia?

Diego Alejandro Pérez Ramírez tenía vigente una orden de captura expedida por el Juzgado Promiscuo Primero Municipal de Betania, Antioquia.

El proceso judicial en su contra está relacionado con hechos ocurridos el 10 de octubre de 2023, por los cuales fue incluido en el cartel de los más buscados del departamento.

Tras ser ubicado en Rovira, Tolima, uniformados de la Policía Nacional materializaron la captura y lo dejaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso de judicialización y presentarlo ante un juez de control de garantías, quien definirá su situación jurídica.

¿Quiénes son los otros hombres que figuran en este cartel?

La captura de Pérez Ramírez se suma a la de Freddy Gil Hernández, quien era buscado por el delito de acceso carnal abusivo en el municipio de San Rafael, así como a la entrega voluntaria de José Miguel Álvarez Ramos, quien tenía una orden de captura por actos sexuales con menor de 14 años en el municipio de San Juan de Urabá.

Sobre la captura se pronunció el comandante del Departamento de Policía Tolima, coronel John Anderson Vargas Izao: