¡Sencia rompió el silencio y se pronunció sobre el estado de la grama de El Campín!

Tras las quejas de los equipos e hinchas capitalinos, Sencia aclaró qué está pasando con el terreno de juego.

Foto: IDRD.

Noticias RCN

febrero 01 de 2026
08:24 p. m.
En los últimos días, el césped del estadio Nemesio Camacho El Campín ha sido catalogado como uno de los más deteriorados en la actualidad.

La cancha no solo se ha visto quemada, sino que también ha llegado a encharcarse por las constantes lluvias que se están presentando en la capital.

Es así como los jugadores de Millonarios e Independiente Santa Fe han indicado que el césped está en muy mal estado y que, incluso, terrenos cuestionados como el de Pasto se encuentran mejor.

Por lo tanto, Sencia, la entidad que se encuentra a cargo del estadio Nemesio Camacho El Campín, se pronunció en medio de la coyuntura. ¿Qué plantearon?

Este fue el pronunciamiento de Sencia, empesa a cargo de El Campín, tras el mal estado de la grama

Mauricio Hoyos, el CEO de Sencia, reconoció que la grama de El Campín no se encuentra al 100%, pero también aseguró que están haciendo todo lo posible para mejorarla.

"Desde Sencia somos conscientes de que la grama no está al 100%. Quiero decirles con honestidad que para nosotros es un reto enorme y que lo asumimos con la mayor responsabilidad. En ese sentido, lo que hicimos fue buscar a los mejores asesores del mundo y la recomendación fue que teníamos que seguir la tendencia mundial de hibridar la cancha. Como saben, durante todo el año pasado estuvimos en ese proceso que fue traúmatico, pero que teníamos que hacer", explicó.

"La hibridación es el camino que están siguiendo los principales estadios del mundo. Esta recomendación también nos la dio nuestro asesor de operación y mantenimiento, que es el mismo que ha mantenido el césped de El Campín en los últimos 15 años. Para cerrar, quiero decirles que los estamos oyendo, que somos conscientes de lo que nos están diciendo, pero que ¿cómo nos vamos a robar la plata en donde la inversión es 100% privada? Es decir, todo se va a construir con recursos de los inversionistas", añadió.

¿Qué más explicó el CEO de Sencia sobre el estadio El Campín?

En el video publicado en la cuenta oficial de Sencia, Mauricio Hoyos enfatizó que las obras no han comenzado porque se siguen tramitando las licencias que se requieren.

Sin embargo, agregó que no se ha presentado ninguna irregularidad y que la transformación del 'coloso de la 57' sí se llevará a cabo.

