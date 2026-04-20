Reconocida periodista colombiana está de luto: murió su esposo

Una de las periodistas más influyentes de Barranquilla se encuentra de luto por la muerte del amor de su vida.

Erika Fontalvo, que ha estado trabajando en el entorno periodístico por más de 30 años y ha estado vinculada a medios de comunicación como El Heraldo y El Espectador, confirmó lo sucedido mediante un desgarrador mensaje de redes sociales.

Carlo Fabián Vallejo Mora, su esposo, sufrió un grave accidente en 2022 mientras que iba a bordo de una bicicleta. En consecuencia, debido al impacto, sufrió daños neurológicos que afectaron su salud paulatinamente.

Este fue el desgarrador mensaje de Erika Fontalvo, la reconocida periodista de Colombia

En su cuenta de Instagram, Erika Fontalvo publicó un carrusel de fotos junto a su esposo y escribió las siguientes palabras:

"Gracias, Dios, por la vida de Carlo, por tantos momentos, sueños, luchas y propósitos compartidos. El Padre Eterno, el Señor de la vida, el que la da y la quita, el que señala nuestro destino, decidió que era hora de que Carlo ocupara el lugar que le tenía reservado a su lado. Ese mismo Dios misericordioso, pleno de amor y bondad, permitió que continuara cuatro años más al lado de sus seres amados, luego del siniestro vial que estuvo a punto de costarle la vida en 2022", indicó.

"No era aún su tiempo; todavía debía mostrarle al mundo la grandeza del milagro que Dios había obrado en él, con la ayuda de tantos profesionales de la salud, que hicieron hasta lo imposible por salvar y recuperar a uno de los suyos. Gracias, mil veces gracias. Pero, sin duda, fue el amor hacia los suyos el motor que impulsó con ejemplar valentía el inquebrantable deseo de Carlo de aferrarse a este mundo... Vamos hacia adelante porque unidos somos más fuertes. Lo aprendimos hace cuatro años y renovamos esa confianza hoy. Dios nos bendiga a todos", concluyó.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Erika Fontalvo, la reconocida periodista de Colombia, tras la muerte de su esposo

Luego de que Erika Fontalvo publicó el mensaje en su cuenta de Instagram, sus amigos y seguidores se solidarizaron con su pérdida.

"Mi sentido pésame", "mucha fortaleza", "te mando un abrazo enorme", "eres una mujer maravillosa y le diste lo mejor que pudiste siempre", "que en paz descanse", "lo siento" y "qué triste", han sido algunos de los comentarios expresados en redes sociales.