Luto en Colombia: murió una de las periodistas más importantes y recordadas

El domingo 29 de marzo de 2026, sobre las 12:45 de la tarde, se confirmó la muerte de una de las periodistas más destacadas de Cali.

Aura Lucía Mera, que también se destacó como columnista, gestora cultural y tuvo una trayectoria de más de 60 años en los entornos comunicativos, falleció a sus 89 años.

Esta importante periodista trabajó en medios de comunicación como El País y El Espectador. Además, colaboró en múltiples oportunidades con los movimientos culturales de Cali para promover el teatro y el arte.

De acuerdo con lo que se ha conocido, la periodista Aura Lucía Mera murió a causa de un derrame cerebral.

Este fue el mensaje de los familiares de la periodista Aura Lucía Mera tras su muerte

Después de que se confirmó la muerte de la periodista Aura Lucía Mera, sus familiares se pronunciaron para informar la fecha de su último adiós.

"Habrá una eucaristía en memoria de Aura Lucía Mera Becerra. Invitan sus hijos y nietos María Mercedes Lloreda Mera, Alejandro Caicedo e hijo, Francisco José Lloreda Mera e hijos, Rodrigo Lloreda Mera, Natalia Amaya e hijos, el miércoles 1 de abril, a las 11:00 de la mañana, en la Parroquia San Fernando Rey, en Cali", se expresó.

Las autoridades de Cali lamentaron la muerte de la periodista Aura Lucía Mera

El domingo 29 de marzo, Dilian Francisca, la gobernadora del Valle del Cauca, envió un mensaje de condolencias a los seres queridos de la periodista Aura Lucía Mera.

"Hoy el Valle del Cauca, el periodismo y la cultura despiden a una de las voces más agudas, reflexivas y con mayor credibilidad: nuestra querida Aura Lucía Mera. Lamento profundamente su partida. Nos deja un legado invaluable desde la palabra, el pensamiento y su compromiso con la cultura, al que también aportó con generosidad en espacios como nuestro Festival 'Oiga Mire Lea'. A sus hijos Rodrigo, Francisco José, María Mercedes y Aura Lucía, y a toda su familia, les expreso mi solidaridad y abrazo en este momento de dolor", escribió en X.

Además, Alejandro Eder, el alcalde de Cali, también redactó un sentido mensaje.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Aura Lucía Mera, una voz brillante del periodismo y la cultura en Cali. Su amor por la ciudad, su carácter y su forma de contarla, dejan una huella imborrable. A su familia, amigos y colegas, toda mi solidaridad en este momento. Paz en su memoria", indicó.