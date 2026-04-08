El periodismo está de luto: murió icónico comunicador

El pasado 6 de abril, en horas de la madrugada, falleció uno de los periodistas más reconocidos y legendarios de Perú.

José María 'Chema' Salcedo, que a lo largo de su carrera fue catalogado como una de las voces más destacadas de la radio, murió a sus 79 años.

'Chema' no solo fue periodista, sino que también escritor. Además, trabajó durante la mayor parte del tiempo en Radio Programas del Perú (RPP) y condujo programas tales como 'Ampliación de noticias' y 'La rotativa del aire'.

En consecuencia, el medio Radio Programas del Perú fue el que confirmó el deceso del legendario comunicador que se volvió una voz autorizada al momento de analizar temas políticos y de coyuntura nacional.

Este fue el mensaje de Radio Programas del Perú tras la muerte de José María 'Chema' Salcedo

El 6 de abril, en sus redes sociales, Radio Programas del Perú despidió a uno de sus periodistas insignia de todos los tiempos.

"El destacado periodista José María 'Chema' Salcedo, falleció la madrugada de este lunes, a los 79 años", indicaron en un post de Instagram.

"Fue periodista, profesor universitario y escritor. Nació en España, pero fue peruano de corazón porque llegó al país a los cuatro años y, además, desempeñó cargos muy importantes, uno de ellos en RPP, donde fue director de servicios informativos, al igual que imagen radial y televisiva. 'Chema' Salcedo estaba mal de salud y, lamentablemente, nos ha dejado", se complementó en un video.

Además, se ha conocido que José María 'Chema' Salcedo estaba padeciendo un cáncer desde el 2017 y que esa enfermedad fue la causa de su deceso.

La Municipalidad Provincial de Tacna, en Perú, lamentó la muerte de José María 'Chema' Salcedo

Aparte del mensaje del medio Radio Programas del Perú, la Municipalidad Provincial de Tacna también se pronunció cuando fue oficial la muerte del periodista José María 'Chema' Salcedo.

"El Concejo Municipal, los funcionarios y servidores, expresan su profundo pesar por el sensible fallecimiento de quien en vida fue José María 'Chema' Salcedo, el destacado periodista, escritor, profesor universitario y actor hispanoperuano. Hacemos extensivas nuestras condolencias a sus familiares, rogando a Dios por su descanso eterno", escribieron.