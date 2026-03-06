“Ese día me creí jefe de Benedetti”: Alfredo Saade responde a acusaciones de presunta participación en política

En una visita al Congreso, el embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, suspendido por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, negó haber interferido en política con los trinos en los que llama al presidente Petro a renunciar y a mantener cerca a Roy Barreras y Armando Benedetti para sumar votos en las urnas.

El embajador, contra el que fue abierta una investigación disciplinaria, señaló que “la justicia no se puede tomar por interpretación. ¿De dónde sacan que en la justicia se toman decisiones por la interpretación? La culpa tiene que ser taxativa, para eso es la ley” y agregó que los trinos por los que es investigado son como “un trino cualquiera, de los trinos que ponemos todos, todos los días”.

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¿Qué dicen los trinos que provocaron la suspensión de Saade y la apertura de la investigación en su contra?

En los trinos por los que llegó una queja a la Procuraduría, el antiguo jefe de despacho advierte que, pese a sus molestias con Roy Barreras y Armando Benedetti, “haberlos alejado es la mayor brutalidad del mundo” y que “solo los torpes políticos hacen eso y tienen que llamarlos ya para que ayuden a abrir el triunfo”.

Y, en un mensaje dirigido al presidente Petro, en el que lo invita a decidir entre la muerte o la victoria, sugiere que “el país lo necesita libre de ataduras” y, por tanto, debería renunciar al cargo para que “demuestre cómo es que se ponen 15 millones de votos en las urnas”.

“Me creí jefe de Benedetti”

Al preguntarle sobre su intención al publicar ambos trinos, el suspendido embajador se limitó a anotar: “Se me ocurrió que Benedetti debe renunciar (…) eso no es nada, pedir una renuncia no es nada, yo ni soy jefe de Benedetti. Ese es un trino y nomás, se me ocurrió pedírsela. Ese día me creí jefe de Benedetti y le pedí la renuncia”.

Insistió en que no ha fallado y no va “a cometer fallas tampoco” e informó que, entre sus planes, de regreso en Colombia no tiene pensado reunirse con el presidente Petro o con el ministro Benedetti, o al menos no en los siguientes días.