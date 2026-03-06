ANDI advierte ante la OEA “la utilización de recursos, canales y plataformas estatales” en elecciones

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y la Fundación para el Estado de Derecho advirtieron, en una carta dirigida a la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los riesgos derivados de la presunta participación indebida en política del Gobierno y sus integrantes, previo a las elecciones presidenciales de segunda vuelta.

En la misiva, exponen la “conducta reiterada del presidente de la República consistente en realizar pronunciamientos de contenido electoral, intervenir en controversias propias de la competencia de las autoridades electorales y utilizar plataformas institucionales del Estado en un contexto de campaña presidencial, pese a la existencia de advertencias, decisiones judiciales y llamados de organismos nacionales e internacionales orientados a preservar la neutralidad institucional”.

Trinos y declaraciones recientes en la mira:

La carta de 20 páginas dedica cinco a compartir declaraciones recientes y publicaciones en redes sociales del presidente de la República, en las que no solo estaría incumpliendo sus obligaciones de neutralidad política, sino que también afectaría la confianza en el proceso electoral. Según la ANDI y la Fundación para el Estado de Derecho, en algunos de los episodios mencionados:

“Se observa la utilización de recursos, canales y plataformas estatales —incluyendo cuentas institucionales de la Presidencia de la República, ministerios del Gobierno nacional y medios públicos de comunicación— para la difusión de mensajes de contenido político-electoral, circunstancia que ha sido objeto de observaciones por parte de misiones internacionales de observación electoral y que plantea interrogantes relevantes sobre la igualdad de condiciones entre las candidaturas participantes”.

Entre los “hechos específicos” incluyen la fotografía de Petro en la que enseña por quién votó en primera vuelta y el trino que compartió después, junto a la descripción: “He votado y publicado mi voto”; un fragmento de su discurso del 27 de mayo en Sincelejo en el que sugiere a los asistentes: “Queda en ustedes la decisión de marcar el futuro de Colombia, sea por los caminos florecidos de la vida, sea por los caminos tristes de la muerte”, y las acusaciones infundadas de que se habrían “agregado 800.000 cédulas” de personas que no estaban en el censo oficial de primera vuelta, entre otros.

Acusaciones de fraude no coinciden con los informes de las misiones de observación:

“Resulta especialmente relevante”, según la misiva, “señalar que los mismos organismos internacionales que formularon observaciones respecto del comportamiento de autoridades públicas también destacaron la transparencia, trazabilidad y confiabilidad del proceso electoral, descartando la existencia de elementos que permitieran cuestionar la integridad general del sistema electoral colombiano”.

El Centro Carter, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, la Misión de Observación Electoral de la OEA, la Misión de Observación Electoral del Gobierno estadounidense y la Misión de Observación Electoral del Instituto Republicano Internacional coincidieron en destacar la transparencia del proceso electoral.

Sin embargo, ante nuevos pronunciamientos de integrantes del Gobierno y el presidente mismo, que generaron acusaciones de participación indebida en política, la ANDI y la Fundación para el Estado de Derecho invitaron a la misión de la OEA a valorar la conveniencia de emitir un “pronunciamiento específico sobre estas conductas” antes de que se celebre la segunda vuelta.