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Suspenden a Alfredo Saade como embajador de Colombia en Brasil por indebida participación en Política

Contra Saade también se abrió una investigación disciplinaria.

Noticias RCN

junio 02 de 2026
06:44 a. m.
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La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa abrió investigación disciplinaria y decretó la suspensión del embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade:

En respuesta a una queja por presunta indebida participación en política ordenó: “Suspender provisionalmente del ejercicio de la función al señor Alfredo Rafael Saade Vergel (…) en calidad de Embajador de Colombia en Brasil, hasta finalizar el día 21 de junio de 2026 y solicitar al nominador del Embajador, que proceda a cumplir y hacer efectiva esta medida cautelar y una vez ejecutada la misma comuníquese a la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación su cumplimiento”.

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La decisión, contra la que “no procede recurso alguno”, fue adoptada por una serie de trinos que el antiguo jefe de despacho compartió en relación con las elecciones presidenciales en su cuenta de X, en la que se identifica como “pastor” y “embajador de Colombia en Brasil”.

¿Qué dicen los trinos que motivaron la queja contra Alfredo Saade?

En un primer trino, realizado poco después de conocerse los resultados de primera vuelta, el embajador en funciones advirtió que, si bien todos conocen “las molestias” que ha “tenido con Roy Barreras y Armando Benedetti, haberlos alejado es la mayor brutalidad del mundo. Solo los torpes políticos hacen eso y tienen que llamarlos ya para que ayuden a abrir el triunfo. Es hora de radicalismo del discurso, el pueblo quiere a un líder firme”.

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Posteriormente, llama al presidente Petro a que los votos por Paloma Valencia sean revisados “uno a uno” y aseguró que “no se los contaron a ella, se los contaron a Abelardo”, con lo que insiste: “Todos a pedir que abran los votos que sacó Paloma en todo el país, podría ser más de un millón de votos y sumados al otro millón que le habrían puesto los Bautista, les aseguro que no queda con cinco millones de votos”.

Finalmente, el embajador Saade invitó al presidente a renunciar al cargo: “Gustavo Petro, victoria o muerte. El país lo necesita libre de ataduras (…) demuestre cómo es que se ponen 15 millones de votos en las urnas”.

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