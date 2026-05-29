Bogotá anuncia cierres viales y desvíos el domingo 31 de mayo por elecciones

El dispositivo de seguridad para las elecciones presidenciales de primera vuelta en Bogotá incluye cierres viales y desvíos, durante la jornada del domingo 31 de mayo.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, se contemplan medidas “en los diferentes puestos de votación, como Corferias, la Plaza de Bolívar, Unicentro y otros, que acogen el mayor número de mesas en la ciudad, por temas de aforo y seguridad vial”.

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Los tres puntos con mayores cambios en materia de movilidad

A través de los canales oficiales de la Alcaldía, se habla de tres puntos en los que la movilidad podría presentar afectaciones de consideración.

El primero es Corferias, donde “se implementarán cierres viales en los alrededores del recinto, entre la carrera 33 y la carrera 44, avenida Américas y la calle 26”.

El segundo es la Plaza de Bolívar y sus alrededores. Desde el sábado 30 de mayo, a la 1:00 p.m., se registrarán cierres “entre la carrera 8, calle 12B y calle 10”, a los que se sumará el domingo 31, a las 10:00 de la mañana, otro cierre en “la carrera 9 entre calles 12B y calle 10”.

Y, finalmente, se prevén afectaciones en el sector de Montevideo, donde se encuentran las bodegas para el material electoral. En este punto, la Secretaría suspenderá el tránsito de vehículos no autorizados “de la carrera 68B, entre calle 13 y calle 11, en sentido norte a sur, desde las 2:00 a.m. del 30 de mayo” y “de la carrera 68D, entre calle 11 y calle 13, en sentido sur a norte, desde las 02:00 a.m. del 30 de mayo”.

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500 personas vigilarán que se respeten las normas de tránsito el día de elecciones:

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, un total de 500 personas, entre Policía de Tránsito, agentes civiles e integrantes del Grupo Operativo de Gestión en Vía, realizarán labores de control, gestión y regulación.

Además, advirtió que el Centro de Gestión de Tránsito va a monitorear el estado del tráfico y la velocidad de desplazamiento de los bogotanos y “se contará con el recurso de 70 grúas y los respectivos delegados para el Centro Operativo de Emergencias (COE) y el Puesto de Mando Unificado (PMU) que operará durante todo el día”.