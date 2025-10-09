Aerolínea anuncia tarifas especiales desde y hacia Villavicencio por derrumbe en la vía al Llano

Frente a un panorama incierto por el derrumbe en el kilómetro 18 de la vía al Llano, Avianca anunció que dará continuidad a las medidas adoptadas por la emergencia, para brindar mayores alternativas de conectividad a los viajeros y empresas de los Llanos Orientales.

Desde inicios de semana y hasta el próximo lunes, 15 de septiembre, la aerolínea operará con capacidad aumentada del 52% y mantendrá una reducción en las tarifas desde y hacia la capital del Meta.

“En los 21 vuelos semanales que Avianca ofrece a Villavicencio, por medio de un acuerdo con Clic Air, la aerolínea ha implementado un aumento del 52% en su capacidad, entre el 9 y el 15 de septiembre, que representa 1.540 asientos adicionales durante este periodo, por medio de la operación en Airbus A320”, indicó la compañía.

Tiquetes aumentaron de precio en un 260% los últimos días:

El anuncio de tarifas especiales es un salvavidas, en un momento en el que los precios de tiquetes para Villavicencio se encuentran por las nubes, con incrementos de hasta un 260%.

Avianca se comprometió a seguir “monitoreando el desarrollo de la situación en la vía al Llano, con el fin de brindar soluciones oportunas a quienes requieran trasladarse desde y hacia esta región”.

Y es que, la alternativa, es tomar rutas como la del Sisga, que incrementan el tiempo de viaje de manera considerable, o esperar en la vía a recibir autorización del personal de Tránsito para tomar la variante ubicada a 600 metros, siempre y cuando, el vehículo no exceda las medidas establecidas para la carretera.

Tiquetes a destinos internacionales son más económicos por estos días:

A raíz de la emergencia registrada en la vía Bogotá – Villavicencio, que podría prolongarse durante varios días, los tiquetes a la capital del departamento del Meta pasaron de los 600.000 pesos al 1’800.000 de un día para otro.

La situación generó una alarma entre los viajeros debido a que tiquetes Bogotá – Miami pueden conseguirse por 1’600.000 pesos y en la ruta Bogotá – Cancún se encuentran desde el 1’650.000 pesos.