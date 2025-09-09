CANAL RCN
Colombia Video

Campesinos abandonaron sus hogares en medio del llanto por derrumbe en la vía al Llano

Las familias afectadas se desplazaron junto a sus animales, dejando atrás sus cultivos.

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
07:32 p. m.
Desde hace tres días, organismos de emergencia y personal de la concesionaria Coviandina intentan retirar más de 100.000 metros cúbicos de material terroso que se vino montaña abajo y terminó sobre el kilómetro de la vía al Llano.

En la variante, ubicada a unos 600 metros han podido evacuar vehículos livianos en sentido Bogotá – Villavicencio y, desde hace unas horas, en sentido Villavicencio – Bogotá.

Sin embargo, los habitantes de la vereda Caraza, en la que se registró el derrumbe, son los que más han sufrido la emergencia.

Campesinos tuvieron que abandonar sus casas y dejar atrás sus cosechas:

Con las lluvias de la semana pasada, no solo quedó inservible la vía, también cedió el terreno; lo que obligó a que tres familias fueran evacuadas y otras 10 sean monitoreadas de manera constante.

Entre los afectados se encuentran Moisés Ignacio Novoa, quien, entre lagrimas le contó a noticias RCN que acababa de mudarse y, ahora, tiene que dejarlo todo atrás, excepto, claro, a su familia y a sus animales:

“Nosotros vivíamos en otra casita y hace 15 días, más o menos, nos pasamos a esta nueva vivienda y vean lo que nos sucede. Esto es muy duro. Yo, por lo menos, vivo con mi esposa, mis dos hijos, mi suegro y mi cuñado”.

No hay manera en la que pueda sacar adelante su cosecha y, por tanto, pide ayuda urgente del Gobierno para sobrellevar la emergencia:

“Uno ya se acostumbra a su terreno, a su tierra. Y salir a otro lado es difícil, hay que adaptarse de nuevo a las vainas”.

Habitantes del sector podrían quedarse sin energía:

Lo organismos de emergencia en la zona advirtieron que no solo la carretera puede seguirse abriendo, también hay un riesgo de apagón para los municipios adyacentes, en los próximos días:

Así lo dio a conocer Leonardo Castro, comandante de Bomberos de Chipaque: “Estamos revisando los postes que conducen las líneas de alta tensión hacia el municipio. Es un problema más que se suma a esta emergencia, porque, en caso de caída, se va a generar la pérdida del fluido eléctrico en el municipio.

