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Esta fue la distancia real entre los aviones en Bogotá y por qué no hubo riesgo de colisión

Autoridades confirmaron que la separación entre las aeronaves se mantuvo dentro de los estándares internacionales de seguridad.

Foto: Freepik.
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Noticias RCN

abril 20 de 2026
05:17 p. m.
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La Aeronáutica Civil entregó nuevos detalles sobre el incidente aéreo registrado en el aeropuerto El Dorado, en el que dos aviones comerciales coincidieron durante su aproximación. Según el análisis técnico de más de 100 imágenes de radar, la situación se mantuvo bajo control y nunca representó un riesgo de colisión, principalmente por la distancia que siempre se conservó entre las aeronaves.

¿En algún momento hubo riesgo durante el incidente de dos aviones en El Dorado?
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De acuerdo con el informe oficial, la proximidad entre los aviones —uno de Qatar Airways y otro de Lufthansa— fue de una milla náutica en distancia horizontal y cerca de 1.200 pies de separación vertical durante la fase inicial del evento. Esta distancia, aunque reducida frente a condiciones ideales, se mantuvo dentro de los márgenes operacionales permitidos en escenarios de alta congestión aérea.

La clave: separación vertical y maniobra preventiva

El comunicado explica que, en el momento en que ambas aeronaves coincidieron en el mismo punto de referencia, la separación vertical ya había aumentado a 3.000 pies, lo que garantizó un margen de seguridad suficiente. Además, la tripulación del avión de Lufthansa decidió ejecutar una maniobra de “aproximación frustrada” o go around, un procedimiento estándar diseñado precisamente para evitar cualquier riesgo.

Este episodio se produjo en un contexto de alta congestión aérea, debido al cierre preventivo de una de las pistas del aeropuerto, lo que obligó a concentrar las operaciones en una sola. A esto se sumó un ajuste de velocidad por parte de una de las aeronaves, lo que redujo temporalmente la distancia entre ambas.

Pese a la cercanía que generó preocupación en redes y plataformas de seguimiento aéreo, la Aeronáutica Civil insistió en que la operación estuvo controlada en todo momento por los controladores aéreos y que se cumplieron los protocolos internacionales de seguridad.

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Las autoridades continúan analizando el caso para evitar que situaciones similares se repitan, aunque recalcan que este tipo de maniobras forman parte de los procedimientos habituales en la gestión del tráfico aéreo.

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