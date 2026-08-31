Estado de Emergencia en Colombia: medidas del Decreto 1261

Luego del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, y sumado al apoyo tanto popular como de la empresa privada, el Gobierno Nacional activó su maquinaria institucional para hacer frente a la contingencia. La principal medida adoptada fue la expedición del Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026.

Para comprender adecuadamente este documento y sus implicaciones en la vida diaria de los colombianos, los docentes Juan David Londoño Useche y Daniel Leal Pérez, del programa de Derecho de la Fundación Área Andina de Pereira, han desglosado los aspectos principales que regirán durante las próximas semanas.

¿Qué es el Estado de Emergencia en Colombia y por qué se aplica?

El Estado de Emergencia es un mecanismo excepcional consagrado en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia. Esta figura se activa únicamente cuando se presentan hechos graves que alteran de manera inminente el orden social, económico o ecológico del país, superando la capacidad de respuesta de las facultades ordinarias del Estado.

El Decreto 1261 apela a este recurso constitucional porque las herramientas presupuestales habituales (como las contempladas en la Ley 1523 de 2012) resultaban insuficientes y debían complementarse. Era estrictamente necesario realizar modificaciones laborales, tributarias y de vivienda para mitigar eficazmente los daños ocasionados por la crisis actual.

Las facultades extraordinarias del Ejecutivo con el Decreto 1261

Una de las principales dudas ciudadanas gira en torno al poder que adquiere el Gobierno. En términos prácticos, el Decreto 1261 habilita al presidente de la República y a su gabinete de ministros para expedir decretos que tienen fuerza de ley.

Esto significa que el Ejecutivo adquiere la potestad de dictar normativas temporales sin la necesidad de someterlas al trámite ordinario en el Congreso. El propósito central de esta medida es garantizar la celeridad; de utilizarse la vía legislativa tradicional, los tiempos de respuesta se extenderían demasiado, dificultando la mitigación de la crisis humanitaria y permitiendo que los efectos del sismo empeoren.

Subsidios, vivienda y ayudas: el impacto económico para los damnificados

A corto plazo, este decreto administrativo establece una hoja de ruta clara para coordinar los servicios de rescate, la habilitación de alojamientos temporales, el suministro urgente de alimentos y la atención médica en las áreas afectadas. Sin embargo, a diferencia de una declaratoria de desastre ordinaria, el Gobierno ahora puede implementar mecanismos extraordinarios de ayuda mediante decretos legislativos derivados.

Estas son las disposiciones temporales clave que abre el documento:

Vivienda : Se flexibilizan los requisitos para acceder al Subsidio Familiar de Vivienda y se habilita de forma 'express' el suelo para reasentamientos. Además, se impone un control de precios tanto en arriendos como en materiales de construcción para frenar la especulación.

: Se flexibilizan los requisitos para acceder al Subsidio Familiar de Vivienda y se habilita de forma 'express' el suelo para reasentamientos. Además, se impone un control de precios tanto en arriendos como en materiales de construcción para frenar la especulación. Empleo y Mipymes: Creación de incentivos monetarios y auxilios financieros para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan cubrir el pago de salarios. Los trabajadores independientes damnificados también recibirán transferencias económicas.

Creación de incentivos monetarios y auxilios financieros para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan cubrir el pago de salarios. Los trabajadores independientes damnificados también recibirán transferencias económicas. Educación y Salud: Reorientación inmediata de recursos públicos para garantizar la sostenibilidad de los hospitales integrados a la red de emergencia. En educación, se habilitan modalidades remotas y espacios alternos para la continuidad de las clases.

Reorientación inmediata de recursos públicos para garantizar la sostenibilidad de los hospitales integrados a la red de emergencia. En educación, se habilitan modalidades remotas y espacios alternos para la continuidad de las clases. Finanzas y Regalías: Agilización en la contratación de créditos públicos (internos y externos) y simplificación de trámites para usar de inmediato los saldos del Sistema General de Regalías.

¿Cuáles son los 15 departamentos cobijados por la emergencia?

La declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica tiene una vigencia estricta de 30 días calendario, los cuales se cuentan a partir del 19 de agosto de 2026.

Su alcance territorial no es nacional, sino que está focalizado en los 15 departamentos que sufrieron afectaciones directas. Estos son: Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

Controles y vigilancia: ¿quién regula los decretos del Gobierno?

Ante medidas excepcionales, la vigilancia ciudadana e institucional es clave para evitar arbitrariedades. Por mandato de la Constitución, tanto el Decreto 1261 inicial como todos los decretos con fuerza de ley que se expidan bajo esta coyuntura, están sujetos a una revisión automática.

Será la Corte Constitucional el tribunal encargado de estudiar a fondo el contenido de estas normativas. Su función es corroborar que cada decreto se alinee de manera estricta con las necesidades reales generadas por la ocurrencia del terremoto y respete los principios democráticos del país.