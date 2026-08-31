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Transmilenio anuncia nueva ruta entre el Portal Sur y Portal El Dorado

La nueva ruta comenzó a operar desde el 29 de agosto y no requiere transbordos.

Transmilenio.
Transmilenio. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Nicolás Martínez Sánchez

agosto 31 de 2026
02:34 p. m.
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Desde el pasado sábado 29 de agosto, los usuarios que toman Transmilenio recibieron una gran noticia, debido a que se puso en marcha una nueva ruta con una conexión clave.

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Los servicios K53 y G53 están destinados a mejorar la movilidad entre el Portal Sur y el Portal El Dorado, es decir, una ruta que vincula al sur de la ciudad con el occidente y sin la necesidad de hacer transbordos.

Nueva ruta Portal Sur - Portal El Dorado.
Nueva ruta Portal Sur - Portal El Dorado. Foto: Transmilenio.

Horario y paradas

La ruta de ambos pasa por la NQS (carrera 30) Sur, la NQS y la calle 26. Con respecto a los horarios, el K53 es de lunes a sábado, de 5:00 a.m. a 9:00 a.m.; y el G53 de lunes a viernes, de 3:30 p.m. a 8:30 p.m. y los sábados de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

En cuanto a las paradas, los servicios se pueden tomar en: Portal Sur – JFK Cooperativa Financiera, Madelena – CC. Paseo Villa del Río, Venecia, Alquería, General Santander, Santa Isabel (NQS Sur), CAD (NQS), Ciudad Universitaria, Quinta Paredes, CAN – British Council, Av. Rojas – Unisalesiana y Portal El Dorado – Nuestro Bogotá.

El K53 inicia su recorrido en el Portal Sur y culmina en el Portal El Dorado, mientras que el G53 es en sentido contrario.

Otros ajustes anunciados

Transmilenio además informó que los servicios que vayan después del Portal Sur, es decir, hacia Bosa, La Despensa, León XIII, Terreros – Hospital Cardiovascular y San Mateo, tendrán una S. Esto, con el fin de identificar que van hacia el municipio de Soacha.

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Para mayor claridad, así cambia la nomenclatura después del portal: G41 es S41, G42 es S42, G43 es S43, G45 es S45, G46 es S46 y G48 es S48.

Otro cambio clave es que la ruta K43 – S43 fue ajustada, dado que dejó de parar en Quinta Paredes, CAN, Venecia y General Santander; cambiándolas por Av. El Dorado, NQS – Calle 38A Sur y Perdomo; junto con una ampliación en el horario comenzando desde las 4:30 a.m.

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