Embajada Británica busca personal en Bogotá con sueldo hasta de 13 millones: Requisitos y cómo postular a los vacantes

La Embajada del Reino Unido en Colombia anunció la apertura de nuevas oportunidades de empleo y pasantías para profesionales y estudiantes en Bogotá. La representación diplomática busca vincular personal para fortalecer sus equipos de trabajo en áreas estratégicas como asuntos políticos, cooperación internacional, gestión de programas y redes de ciencia.

Las ofertas incluyen salarios competitivos que van desde esquemas de pasantía hasta remuneraciones que superan los $13 millones de pesos mensuales.

Entre las vacantes destacadas en el portafolio de contratación de la entidad diplomática se encuentran roles de alta responsabilidad ejecutiva, así como convocatorias de formación práctica.

Estas son las vacantes que ofrece la Embajada Británica

Subdirector/a del Programa ACTS (Colombia): Es una de las posiciones más elevadas dentro de las ofertas actuales, orientada a la gestión de proyectos regionales, monitoreo y desarrollo de alianzas institucionales.

Requiere experiencia sólida en gestión de programas internacionales, metodologías de seguimiento (MERL) y habilidades avanzadas de negociación. El sueldo asignado para este cargo alcanza los $13.541.166 mensuales

Oficial de Ciencia y Tecnología: Diseñado para profesionales con trayectoria en análisis de políticas públicas, investigación y trabajo con equipos multiculturales. Esta vacante, adscrita al equipo de Economía, Clima y Ciencia (ECS), ofrece una asignación salarial de $6.116.314 de pesos al mes.

Practicante en Política y Derechos Humanos: Una oportunidad dirigida a estudiantes universitarios de últimos semestres en carreras como Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Sociología o Historia.

El rol requiere disponibilidad de tiempo completo por un periodo mínimo de seis meses antes de la graduación. La retribución mensual de apoyo de sostenimiento para este puesto es de $1.750.905.

Requisitos generales y proceso de aplicación

El Gobierno británico aplica una política estricta de igualdad de oportunidades y diversidad laboral en todas sus sedes diplomáticas. Para los cargos profesionales, los aspirantes deben contar con un dominio fluido del idioma inglés y del español, tanto en comunicación oral como escrita.

De igual forma, se solicita la documentación que acredite la formación académica universitaria y la experiencia profesional en áreas afines.

El trámite de postulación se realiza de manera 100% virtual a través del portal oficial de empleo del Gobierno del Reino Unido (fco.tal.net o mediante la sección Working for the British Embassy Bogota en la web oficial GOV.UK).

Los candidatos deben crear un usuario, adjuntar su hoja de vida y responder a las preguntas de competencia indicadas según el perfil de interés. Se recomienda revisar atentamente las fechas límite de recepción de documentos para cada convocatoria, las cuales varían según la vacante publicada.