Escándalo por remodelación de históricas escaleras en Bogotá

Rogelio Salmona, considerado uno de los arquitectos más importantes en la historia colombiana, convirtió el ladrillo rojo en su estilo y sello personal y, a partir de ello, transformó a Bogotá en la ciudad moderna que se conoce hoy.

En las últimas horas, la empresa de diseño de interiores Deconama publicó un video que rápidamente se volvió motivo de debate; para mostrar una de sus recientes creaciones, inician el video con la siguiente pregunta: ¿"Tú cambiarías unas escaleras diseñadas por Salmona? Sí, las cambiamos, las tumbamos" fue la pregunta y la respuesta que desataron la polémica en redes.

El apartamento está ubicado en un edificio que tiene declaración de Bien de Interés Cultural desde el año 2010 y, para cualquier tipo de modificación, necesitaba la autorización del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que no fue solicitada, por lo que se iniciarían procesos legales en contra de la empresa de diseño.

¿Cuál fue la modificación que se hizo en el apartamento?

La raíz de la polémica y la principal queja por parte de expertos e historiadores es la modificación que se le hizo a la escalera del apartamento; se produjo la demolición de una histórica escalera a base de ladrillo original y se reemplazó con una contemporánea diseñada con madera, vidrio y luces LED.

El argumento que usaron los diseñadores fue que la construcción original era oscura, fría y era un obstáculo para la entrada de luz, a lo que arquitectos en redes sociales reaccionaron de forma airada afirmando que es un "espanto" y un insulto a la historia arquitectónica del país, además de cometer un delito.

Posibles consecuencias legales

El proceso formal que podría iniciar en contra de los dueños del apartamento y la empresa encargada de la remodelación puede incluir multas económicas y la posibilidad de que se les solicite la reconstrucción y restauración de las escaleras a su estilo original.