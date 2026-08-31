Taxista se negó a realizar una carrera y terminó asesinado durante una riña en Bogotá

Un hecho de intolerancia terminó en tragedia en el barrio Brasil, en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá. Allí, un taxista de 31 años perdió la vida luego de ser atacado con un arma cortopunzante durante una riña que, según el reporte de las autoridades, habría comenzado después de que el conductor se negara a realizar una carrera.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, la discusión se trasladó a la vía pública y rápidamente pasó de los reclamos a la agresión física. En medio del enfrentamiento, el conductor fue herido de gravedad.

El taxista recibió atención y fue llevado de inmediato a un centro hospitalario para intentar salvarle la vida. Sin embargo, la lesión que sufrió era de tal gravedad que, pese a los esfuerzos médicos, falleció.

¿Quiénes serían los responsables del homicidio de un taxista en Bogotá?

Tras conocer lo ocurrido, uniformados que se encontraban en el sector intervinieron para controlar la situación y lograron detener en el lugar a tres hombres que serían los presuntos responsables de la agresión.

Posteriormente, dos de los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso correspondiente y determinar su responsabilidad frente al homicidio.

Las autoridades continúan con las actuaciones judiciales para establecer con precisión cómo se produjo la riña y cuál fue la participación de cada uno de los involucrados.

Policía fue atropellado al intentar controlar una riña en Bosa

El operativo para controlar la situación también dejó a un uniformado lesionado. Mientras los policías intervenían en el lugar para atender la emergencia y controlar el enfrentamiento, el funcionario fue embestido por una motocicleta que transitaba por el sector.

Debido al impacto, el uniformado tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, donde recibió valoración médica.

El caso quedó ahora en manos de las autoridades judiciales, mientras se recopilan los elementos necesarios para esclarecer completamente las circunstancias que rodearon la muerte del conductor.