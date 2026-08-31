Familia de Alci Acosta entrega actualización sobre su estado de salud tras entrar a UCI

El cantante colombiano Alci Acosta continúa estable mientras permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según una nueva actualización entregada por su hijo, Checo Acosta. El artista señaló que su padre está respondiendo favorablemente a los procedimientos médicos y que continúa bajo manejo conservador.

“Saliendo de visita, y el reciente informe sobre mi padre Alci Acosta, es que se encuentra estable, respondiendo muy bien a los procedimientos. Sigue en manejo conservador”, informó Checo Acosta a través de sus redes sociales.

La nueva información se conoce después de que el hijo del intérprete revelara que Alci Acosta había presentado una afección en los riñones y en la próstata, razón por la que permanece hospitalizado y recibe atención médica especializada.

¿Cuál es el estado de salud de Alci Acosta?

En diálogo con Noticias RCN, Checo Acosta manifestó que lograron reaccionar a tiempo y que su padre se encuentra siendo atendido por profesionales de la salud desde el pasado viernes, superando desde entonces un procedimiento de alto riesgo.

En estos momentos está siendo atendido, está en manejo conservador, nos acaban de dar la buena noticia de que ha asimilado bien todos los procedimientos y Dios mediante dentro de 24 horas le van a quitar la sedación.

¿Quién es Alci Acosta?

Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes, conocido artísticamente como Alci Acosta, nació en Soledad, Atlántico, y desarrolló una extensa carrera como cantante y pianista. Es considerado uno de los principales exponentes del bolero y la música romántica en Colombia.

A lo largo de su trayectoria, el artista construyó un repertorio reconocido por varias generaciones de seguidores. Entre sus canciones más recordadas están ‘La copa rota’, ‘El último beso’, ‘La cárcel de Sing Sing’, ‘Traicionera’ y ‘Si hoy fuera ayer’, temas que hacen parte de su legado musical.

Alci Acosta también se destacó por su trabajo como pianista y por sus interpretaciones de boleros y canciones de despecho. Su carrera artística se extendió durante varias décadas y lo convirtió en una de las figuras más reconocibles de la música romántica colombiana.