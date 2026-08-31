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"Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos": emotiva carta de Enzo Fernández a Messi

El volante y pieza clave de la Selección Argentina, le dedicó unas emotivas palabras al astro argentino tras anunciar su despedida de la selección.

Carta de Enzo Fernandez a Messi.
Foto: Instagram Enzo Fernández y Lionel Messi.

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
01:13 p. m.
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Lionel Messi revolucionó al mundo del fútbol en la mañana del 31 de agosto con el anuncio de su retiro de la Selección Argentina.

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El capitán y máximo goleador de la Selección Argentina comunicó a través de una carta publicada en su Instagram que se retiraba oficialmente de la selección absoluta de su país después de 20 años y cuatro títulos oficiales.

Uno de los referentes de la 'albiceleste' en la última Copa del Mundo, Enzo Fernández, le dedicó unas sentidas palabras a 'Leo' después de su comunicado: "Leo, cuando aquella vez dijiste que te ibas de la Selección me puse muy triste (...) Por suerte volviste", expresó Fernández refiriéndose a la renuncia del 10 en 2016 después de perder el título de Copa América.

¿Qué le dijo Enzo Fernández a Messi?

"No solo llegué a jugar con vos. Compartimos concentraciones, vestuario, charlas, abrazos, momentos difíciles, momentos increíbles y terminamos siendo campeones del mundo juntos", escribió Enzo. Hizo parte de la plantilla de Argentina en la Copa del Mundo 2022 y jugó los 120 minutos de la gran final ante Francia.

Enzo Fernández continuó su escrito recordando los buenos momentos que compartieron en la selección, todas las enseñanzas que le dejó el capitán y concluyó: "Qué suerte tuve, Leo. Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo. Gracias por tratarme como me trataste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia".

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Despedida definitiva de Messi

"Gracias Dios por hacerme argentino", fueron las últimas palabras de Lionel Messi en su carta de despedida, confirmando lo que es su salida definitiva de la Selección Argentina después de haber conseguido el subtítulo del Mundial 2026 y, según sus palabras, el fallecimiento de su padre, que fue el detonante para tomar la decisión.

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