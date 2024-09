La respuesta de la Dipol sobre la presunta compra del software de espionaje Pegasus

En el Termómetro Político de hoy: la respuesta de la Dirección de Inteligencia Policial sobre la denuncia del presidente Petro de la costosa adquisición de un software de espionaje israelí y el pulso por los nominados que conformarán la terna de la que saldrá la próxima persona a cargo de la Procuraduría General de la Nación.

El Termómetro Político conoció que, a través de un documento oficial, la Dipol (Dirección de Inteligencia Policial) certificó que, por lo menos en esa oficina, no se ha comprado, usado o hay algún registro del software de inteligencia Pegasus.

Durante una alocución presidencial el presidente Petro aseguró que la Dirección de Inteligencia Policial había presuntamente adquirido el mencionado programa de espionaje por 11 millones de dólares.

La oficina respondió a un derecho de petición radicado por Santiago Suárez, un estudiante de derecho del tecnológico de Antioquia, quien requirió información sobre “el uso del software Pegasus adquirido durante el gobierno de Iván Duque utilizado para labores de espionaje".

Al respecto, la Dipol dijo

En la Dirección de Inteligencia Policial no se cuenta con procesos contractuales, equipos o software pegasus. Asimismo no se ha destinado o asignado ningún rubro para la adquisición del mencionado software[...] Respecto a presuntas interceptaciones se indica que esta actividad no corresponde a la misionalidad de la Dirección de Inteligencia Policial, por lo cual no se tiene información relacionada con los señalamientos mencionados.