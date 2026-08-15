¿Qué se debe hacer cuando ocurre un sismo? Esto es todo lo que debe tener en cuenta

El sismo que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto dejó interrogantes sobre la preparación ciudadana ante emergencias.

Para responder estas inquietudes, el coronel Carlos Castrillón, segundo comandante de la Brigada de Atención y Desastres del Ejército, compartió recomendaciones vitales para enfrentar este tipo de situaciones.

¿Qué es el Triángulo de la Vida?

“Lo primero es evaluarnos en este tipo de situaciones. En la preparación es evaluar nuestro entorno”, explicó Castrillón al describir las medidas básicas de protección.

El oficial enfatizó la importancia del Triángulo de la Vida, concepto que consiste en ubicar espacios seguros donde mesas u otros elementos brinden protección al cuerpo durante un movimiento telúrico. La posición recomendada es debajo del escritorio, cubriendo cuello y cabeza para protegerse de la caída de objetos.

Para quienes no se encuentran cerca de un escritorio, el coronel indicó que ubicarse junto a columnas es válido, siempre y cuando tome la zona segura, lejos de vidrios u objetos que puedan caer. La posición de seguridad implica agacharse y cubrir el cuello con las manos.

¿Qué debe tener el kit de emergencia?

Con respecto a la preparación previa, Castrillón detalló el contenido esencial de un kit de emergencia: botiquín, agua, tapabocas, apósitos y un elemento crucial que se viralizó en redes sociales: el silbato.

“Estos silbatos nos van a ser vitales en esos segundos mientras estamos esperando ser rescatados”, señaló. El kit también debe incluir copias de documentos de todos los miembros de la familia, muda de ropa y frazadas, y debe estar visible en casa y oficina.

Ante el colapso de las comunicaciones durante la emergencia, el oficial recomendó establecer previamente un punto de encuentro familiar y mantener carnets de identificación con teléfonos de emergencia, especialmente para los niños.

¿Qué pasa si uno vive en un piso alto?

Para residentes de pisos altos, Castrillón fue claro: “El tiempo no me va a dar para evacuar. No es seguro que utilice ascensores, no es seguro que utilice las escaleras”. En estos casos, lo fundamental es ubicar el sitio más seguro dentro del apartamento, considerando que los pisos altos son donde se siente más el sismo.

Sobre las mascotas, el coronel indicó que deben incluirse en el plan familiar: “Nuestras mascotas también hacen parte de nuestra familia. Ubicarlos en esas zonas seguras con nosotros, además de mantenerlas identificadas con plaquetas”.

Finalmente, Castrillón hizo un llamado a no interferir con las labores de rescate: "Son procedimientos especiales, técnicos y siguiendo unos estándares internacionales". La mejor ayuda ciudadana es permitir que los especialistas trabajen sin obstáculos.