Encuentran sin vida a exprofesor de Cambridge envuelto en un escándalo de plagio

El académico británico Jason Arday, quien en 2023 se convirtió en el profesor negro más joven de la Universidad de Cambridge, fue hallado muerto a los 41 años en una vivienda del sur de Londres, pocas semanas después de verse involucrado en una controversia por presuntas irregularidades en su trabajo académico.

Arday fue encontrado inconsciente durante la tarde del viernes en una residencia ubicada en el barrio de Battersea.

La Policía Metropolitana informó que un hombre de 41 años fue declarado muerto en el lugar, aunque no se confirmó oficialmente su identidad.

Las autoridades señalaron que la muerte es considerada inesperada, pero que, por ahora, no existen indicios de que haya sido sospechosa. El caso permanece bajo investigación.

La noticia generó reacciones entre autoridades británicas y representantes de la Universidad de Cambridge. El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, calificó el fallecimiento como una tragedia y pidió evitar juicios apresurados.

"No es momento de emitir juicios precipitados. Es más bien un momento para reflexionar y entender cómo hemos llegado a esta situación", manifestó Burnham.

Por su parte, Deborah Prentice, máxima responsable de la Universidad de Cambridge, expresó su pesar por la muerte del académico y aseguró que la institución estaba profundamente afectada por la noticia.

La secretaria de Educación, Lucy Powell, también manifestó estar "profundamente conmocionada y apenada", mientras que el alcalde de Londres, Sadiq Khan, sostuvo que Arday fue víctima de una exposición pública que calificó de perjudicial.

El escándalo que rodeó a Jason Arday

La controversia alrededor de Arday se intensificó durante las últimas semanas, luego de que fueran difundidas acusaciones sobre presuntos casos de plagio en su tesis doctoral.

El académico estadounidense Nathan Cofnas publicó en julio cuestionamientos relacionados con el trabajo de Arday, entre ellos la supuesta reproducción de fragmentos de otros trabajos en su tesis.

Posteriormente, medios británicos como The Times y The Telegraph publicaron investigaciones en las que cuestionaron distintos aspectos de la trayectoria académica y de la vida personal del profesor.

El caso también derivó en un debate sobre las políticas de diversidad, igualdad e inclusión (DEI) en las universidades británicas. Algunos sectores de la prensa y comentaristas de derecha utilizaron las acusaciones para cuestionar si Arday se había beneficiado de este tipo de políticas.

Ante la polémica, Jesus College anunció una investigación sobre las acusaciones. El 5 de agosto, Arday comunicó su decisión de renunciar tanto a su cargo como profesor en Cambridge como a su condición de investigador del colegio.

En una carta publicada en internet, explicó que dejar sus funciones era, según sus palabras, la "única manera" de poner fin a un periodo que describió como especialmente difícil.

Sin embargo, negó que su dimisión significara aceptar las acusaciones que se habían difundido en su contra.

En una entrevista concedida a The Times a comienzos de agosto, el académico reconoció haber cometido "errores" en su trabajo, aunque rechazó las acusaciones que lo presentaban como un mentiroso o un fraude académico.

Arday también afirmó que la campaña para apartarlo de su cargo estaba motivada por cuestiones raciales y cuestionó la manera en que habían sido abordadas las acusaciones en su contra.

Su familia, por su parte, denunció una presunta "campaña de acoso" y sostuvo que la presión generada por las acusaciones y las informaciones difundidas sobre su vida personal había sido devastadora.

"La campaña de desinformación fue demasiado para Jason", señaló la familia en un comunicado difundido a través de su editorial, Simon & Schuster, donde también destacó su carácter amable y su disposición a buscar lo mejor en los demás.

Una historia marcada por la superación

La trayectoria de Jason Arday había sido presentada como un ejemplo de superación. En sus memorias, Great and Unfortunate Things, relató las dificultades que enfrentó durante su infancia.

Según el propio Arday, fue diagnosticado con autismo y un retraso general del desarrollo. Afirmó que no comenzó a hablar hasta los 11 años y que aprendió a leer y escribir a los 18.

Su llegada a Cambridge en 2023 marcó otro capítulo importante de su carrera, al convertirse en el profesor negro más joven de la prestigiosa universidad británica.

Ahora, su muerte ocurre en medio de una controversia que todavía estaba siendo investigada y que había generado un intenso debate público sobre la academia, el racismo, las políticas de inclusión y la exposición mediática.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento, la Policía Metropolitana no ha señalado que exista evidencia de una muerte sospechosa.