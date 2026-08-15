Entregan nuevo balance tras el terremoto: casi 300 fallecidos y 3.935 heridos

Este sábado 15 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) presentó una actualización del terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto.

El epicentro del sismo fue San José del Palmar en Chocó, de magnitud 7.4 y con afectaciones en varias ciudades y municipios.

Último balance de víctimas tras cinco días

Con corte a las 6:30 a.m. de este sábado 15 de agosto, esto muestran las cifras:

15 departamentos afectados.

448 municipios afectados.

54.008 familias afectadas.

115.461 personas afectadas.

294 personas fallecidas.

3.935 personas heridas.

320 personas desaparecidas.

353 personas rescatadas.

188 animales rescatados.

578 animales afectados.

81.506 viviendas averiadas.

14.493 viviendas destruidas.

66 edificios colapsados.

241 centros de salud afectados.

2.612 centros educativos afectados.

3.621 centros comunitarios afectados.

298 vías afectadas.

59 acueductos afectados.

44 puentes vehiculares afectados.

5 puentes peatonales afectados.

5 aeropuertos afectados.

La UNGRD precisó que la variación de cifras responde al proceso de verificación y consolidación reportada en los territorios.

Afectaciones en las ciudades capitales

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) indicó que Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia son las capitales en alerta roja, dado que consolidan gran parte de las afectaciones.

Sumando las cinco, se registran hasta el momento 222 fallecidos (76 %), 2.139 heridos y 347 desaparecidos. La más perjudicada sigue siendo Cali, con 111 víctimas mortales, 1.416 heridos, 77 desaparecidos, 214 instituciones educativas afectadas, 26 puntos de acueducto con daños y 2.690 puntos sin servicio de energía.

Con respecto a las otras capitales, este es el balance: