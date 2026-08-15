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Colombia

Entregan nuevo balance tras el terremoto: casi 300 fallecidos y 3.935 heridos

La UNGRD entregó un nuevo balance con corte a las 6:30 a.m. de este 15 de agosto.

Foto: AFP

Nicolás Martínez Sánchez

agosto 15 de 2026
11:54 a. m.
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Este sábado 15 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) presentó una actualización del terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto.

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El epicentro del sismo fue San José del Palmar en Chocó, de magnitud 7.4 y con afectaciones en varias ciudades y municipios.

Último balance de víctimas tras cinco días

Con corte a las 6:30 a.m. de este sábado 15 de agosto, esto muestran las cifras:

  • 15 departamentos afectados.
  • 448 municipios afectados.
  • 54.008 familias afectadas.
  • 115.461 personas afectadas.
  • 294 personas fallecidas.
  • 3.935 personas heridas.
  • 320 personas desaparecidas.
  • 353 personas rescatadas.
  • 188 animales rescatados.
  • 578 animales afectados.
  • 81.506 viviendas averiadas.
  • 14.493 viviendas destruidas.
  • 66 edificios colapsados.
  • 241 centros de salud afectados.
  • 2.612 centros educativos afectados.
  • 3.621 centros comunitarios afectados.
  • 298 vías afectadas.
  • 59 acueductos afectados.
  • 44 puentes vehiculares afectados.
  • 5 puentes peatonales afectados.
  • 5 aeropuertos afectados.

La UNGRD precisó que la variación de cifras responde al proceso de verificación y consolidación reportada en los territorios.

Afectaciones en las ciudades capitales

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) indicó que Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia son las capitales en alerta roja, dado que consolidan gran parte de las afectaciones.

Sumando las cinco, se registran hasta el momento 222 fallecidos (76 %), 2.139 heridos y 347 desaparecidos. La más perjudicada sigue siendo Cali, con 111 víctimas mortales, 1.416 heridos, 77 desaparecidos, 214 instituciones educativas afectadas, 26 puntos de acueducto con daños y 2.690 puntos sin servicio de energía.

Con respecto a las otras capitales, este es el balance:

  • Pereira: 95 fallecidos, 270 desaparecidos, 259 heridos, siete centros de salud afectados, 66 estructuras colapsadas, 165 instituciones educativas con afectaciones y 35.200 viviendas averiadas.
  • Manizales: seis fallecidos, 211 heridos, 4.000 damnificados, 2.707 viviendas colapsadas, 3.993 averiadas y 40 instituciones educativas afectadas.
  • Quibdó: nueve fallecidos, 119 heridos, 100 viviendas colapsadas, 2.125 averiadas y 125 estructuras colapsadas.
  • Armenia: una persona fallecida, 134 heridos, 3.412 damnificados, 51 viviendas colapsadas, 80 averiadas, 55 estructuras colapsadas y 10.800 estructuras averiadas.
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