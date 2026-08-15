Entregan nuevo balance tras el terremoto: casi 300 fallecidos y 3.935 heridos
La UNGRD entregó un nuevo balance con corte a las 6:30 a.m. de este 15 de agosto.
Nicolás Martínez Sánchez
11:54 a. m.
Este sábado 15 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) presentó una actualización del terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto.
El epicentro del sismo fue San José del Palmar en Chocó, de magnitud 7.4 y con afectaciones en varias ciudades y municipios.
Último balance de víctimas tras cinco días
Con corte a las 6:30 a.m. de este sábado 15 de agosto, esto muestran las cifras:
- 15 departamentos afectados.
- 448 municipios afectados.
- 54.008 familias afectadas.
- 115.461 personas afectadas.
- 294 personas fallecidas.
- 3.935 personas heridas.
- 320 personas desaparecidas.
- 353 personas rescatadas.
- 188 animales rescatados.
- 578 animales afectados.
- 81.506 viviendas averiadas.
- 14.493 viviendas destruidas.
- 66 edificios colapsados.
- 241 centros de salud afectados.
- 2.612 centros educativos afectados.
- 3.621 centros comunitarios afectados.
- 298 vías afectadas.
- 59 acueductos afectados.
- 44 puentes vehiculares afectados.
- 5 puentes peatonales afectados.
- 5 aeropuertos afectados.
La UNGRD precisó que la variación de cifras responde al proceso de verificación y consolidación reportada en los territorios.
Afectaciones en las ciudades capitales
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) indicó que Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia son las capitales en alerta roja, dado que consolidan gran parte de las afectaciones.
Sumando las cinco, se registran hasta el momento 222 fallecidos (76 %), 2.139 heridos y 347 desaparecidos. La más perjudicada sigue siendo Cali, con 111 víctimas mortales, 1.416 heridos, 77 desaparecidos, 214 instituciones educativas afectadas, 26 puntos de acueducto con daños y 2.690 puntos sin servicio de energía.
Con respecto a las otras capitales, este es el balance:
- Pereira: 95 fallecidos, 270 desaparecidos, 259 heridos, siete centros de salud afectados, 66 estructuras colapsadas, 165 instituciones educativas con afectaciones y 35.200 viviendas averiadas.
- Manizales: seis fallecidos, 211 heridos, 4.000 damnificados, 2.707 viviendas colapsadas, 3.993 averiadas y 40 instituciones educativas afectadas.
- Quibdó: nueve fallecidos, 119 heridos, 100 viviendas colapsadas, 2.125 averiadas y 125 estructuras colapsadas.
- Armenia: una persona fallecida, 134 heridos, 3.412 damnificados, 51 viviendas colapsadas, 80 averiadas, 55 estructuras colapsadas y 10.800 estructuras averiadas.