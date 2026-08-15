Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián se medirán por una causa especial

Juan Pablo Montoya y su hijo Sebastián se medirán este domingo 16 de agosto en Barranquilla en una jornada que tendrá un propósito especial: recaudar fondos para las personas afectadas por el terremoto que golpeó a Colombia.

El Circuito Colombia 2026 se realizará en el Gran Malecón y combinará exhibiciones, competencias y actividades con los pilotos colombianos.

¿Cuándo y dónde será el Circuito Colombia 2026?

La jornada comenzará a las 10:00 de la mañana, cuando se abrirán las puertas del evento. Las actividades iniciarán poco después con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto.

Uno de los momentos más esperados llegará a la 1:30 p. m., cuando Juan Pablo Montoya y Sebastián Montoya se enfrenten en una contrarreloj de tres vueltas.

Pero el duelo entre padre e hijo tendrá una segunda prueba. A las 3:45 p.m. se disputará el denominado Reto de Campeones Montoya vs. Montoya, una carrera de cuatro vueltas en un BMW M340 bajo el formato Race of Champions.

La programación también incluye exhibiciones de vehículos, demostraciones de drift, vueltas en carros de competencia y un desfile final antes de la premiación.

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El cronograma contempla además un segundo minuto de silencio a las 3:29 p. m., como homenaje a las víctimas de la emergencia.

Evento de los Montoya será solidario para los damnificados del terremoto

La jornada estaba planteada inicialmente como un espectáculo automovilístico, pero la emergencia llevó a sus organizadores y participantes a darle un nuevo propósito.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, explicó que después de reunirse con los pilotos y las marcas patrocinadoras se decidió que todo el dinero recaudado será destinado a atender las necesidades de las personas afectadas por el terremoto.

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Juan Pablo Montoya también explicó el cambio de enfoque del evento y destacó la posibilidad de utilizar el alcance internacional del automovilismo para visibilizar la emergencia.

“Decidimos que podíamos darle la vuelta al evento y volverlo un evento social”, señaló el piloto colombiano.

De esta manera, el Circuito Colombia 2026 no solo tendrá como atractivo el enfrentamiento entre Juan Pablo y Sebastián Montoya. La jornada buscará convertir la afición por el automovilismo en una fuente de apoyo para las comunidades damnificadas.

Con dos competencias entre padre e hijo, exhibiciones durante todo el día y una programación que se extenderá hasta la premiación de las 5:40 p. m., Barranquilla será escenario de una jornada deportiva que tendrá como prioridad la solidaridad con los afectados por el terremoto.